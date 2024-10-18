Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана

Израиль планирует в ходе первой волны ударов по Ирану уничтожить военное и гражданское руководство. Об этом сообщает The Times.

А тем временем, как сообщает CNN, президент США Джо Байден готовится к экстренной встрече со своей командой по национальной безопасности на борту Air Force One, чтобы обсудить последние события на Ближнем Востоке. На совещании примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Отмечается, что встреча на борту Air Force One — не рядовое событие и происходит лишь при критическом обострении международной ситуации.