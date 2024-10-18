Еще один транш Украине: 1.1 млрд долларов

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной в рамках пятого обзора экономики, в результате которых Киев получает очередной транш в размере $1,1 млрд по линии утвержденного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

"Сегодня совет исполнительных директоров МВФ завершил пятый обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $1,1 млрд <...>, которые будут направлены на поддержку бюджета", - отмечается в документе.