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Приедет ли Путин в Баку?

Франция: немедленно пригласить Украину в НАТО!

00:37 152

Франция считает первоочередной задачей согласовать официальное приглашение Украины в НАТО, хотя и признает, что сам процесс вступления в альянс может быть довольно долгим. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете Le Parisien.

"Приглашение - это первый этап, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы стараемся убедить наших партнеров, даже с учетом того, что процесс вступления долог и требователен", - сказал он. Министр-делегат также заявил о желании Парижа "сопроводить" Украину на пути в ЕС и НАТО, что, по его мнению, обеспечит безопасность Европы.

Ранее в интервью газете Le Journal du Dimanche Аддад заявлял, что Франция поддерживает Украину "не из альтруизма", а ради сохранения собственного авторитета в Европе. Он утверждал, что именно Франция подтолкнула своих партнеров к расширению военной поддержки Киева, включая поставки танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. По его словам, поражение Украины повлияет на "оборонный авторитет" Франции в Европе.

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