Израиль укрепляет свою ПРО… перед нападением на Иран

Израильские власти запросили у Вашингтона вторую систему противоракетной обороны THAAD, сообщают израильские СМИ.

Телеканал Channel 12 сообщает, что этот комплекс ПРО требуется на случай ответа Ирана на ожидающуюся атаку Израиля.

13 октября стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле.