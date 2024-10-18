Куба полностью обесточена

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что «руководство страны уделяет абсолютное внимание и решение этой очень чувствительной для нации чрезвычайной ситуации в области энергетики».

Из строя вышла электростанция Antonio Guiteras в Матансасе, которая считается одним из основных элементов системы электроснабжения Кубы. Отключение станции произошло несколько часов назад.

Без электричества оказались около 10 миллионов человек, пишет Reuters. На Кубе до 20 октября закрыли все образовательные учреждения. Также власти запретили проводить развлекательные и культурные мероприятия, в том числе закрыли ночные клубы. 18 октября на работу должны выйти только сотрудники госпредприятий пищевой промышленности и здравоохранения.

Отключение электричества, как отмечает Diario de Cuba, обострило энергетический кризис в стране — в последние две недели на Кубе постоянно отключали электричество на несколько часов в день. 11 октября подачу электроэнергии остановили на 24 часа.

Полное отключение электричества произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Мануэль Марреро объявил, что ситуация в сфере энергетики улучшается.