«Хезболла» нанесла удар по военной базе Израиля
01:22 640
Проиранская армия «Хезболла» применила беспилотные летательные аппараты при нанесении ударов по предместью Кирьят-Элиэзер к западу от города Хайфа, где находится база израильских сил ПВО.
Об этом заявила сама «Хезболла».
«Запущенные беспилотники точно поразили наземные цели и нанесли противнику урон», - утверждает пресс-служба «Хезболлы»
Ранее БПЛА «Хезболлы» атаковали военный объект в Нешириме на юго-востоке Хайфы.
Израильские источники информации не комментируют новые удары проиранской армии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!