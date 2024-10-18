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«Хезболла» нанесла удар по военной базе Израиля

01:22 640

Проиранская армия «Хезболла» применила беспилотные летательные аппараты при нанесении ударов по предместью Кирьят-Элиэзер к западу от города Хайфа, где находится база израильских сил ПВО.

Об этом заявила сама «Хезболла».

«Запущенные беспилотники точно поразили наземные цели и нанесли противнику урон», - утверждает пресс-служба «Хезболлы»

Ранее БПЛА «Хезболлы» атаковали военный объект в Нешириме на юго-востоке Хайфы.

Израильские источники информации не комментируют новые удары проиранской армии.

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