«Хезболла» нанесла удар по военной базе Израиля

Проиранская армия «Хезболла» применила беспилотные летательные аппараты при нанесении ударов по предместью Кирьят-Элиэзер к западу от города Хайфа, где находится база израильских сил ПВО.

Об этом заявила сама «Хезболла».

«Запущенные беспилотники точно поразили наземные цели и нанесли противнику урон», - утверждает пресс-служба «Хезболлы»

Ранее БПЛА «Хезболлы» атаковали военный объект в Нешириме на юго-востоке Хайфы.

Израильские источники информации не комментируют новые удары проиранской армии.