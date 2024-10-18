Скандинавские баталии в Баку
Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене главный и заключительный день чемпионата Европы по TeamGym. Состоятся финалы взрослых соревнований.
В 12:00 стартует финал женских команд, в 14:00 выступят смешанные коллективы, а в 16:00 - мужские.
Накануне определились победители среди юниоров. Среди девушек лучшей стал сборная Швеции, среди юношей - Дания, а в смешанном первенстве победила Исландия.
Всего на чемпионате Европы выступали 14 сборных - Азербайджана, Чехии, Дании, Австрии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Норвегии и Швеции. В общей сложности в Баку приехали 498 спортсменов и спортсменок.
Азербайджан был представлен мужской взрослой командой. Наши гимнасты заняли в квалификации 7-е место, опередив Эстонию и остановившись в шаге от попадания в финальную шестерку.
Важно отметить, что в той же Эстонии TeamGym развивают с середины 1990-х годов, тогда как в Азербайджане данная дисциплина появилась лишь в 2018 году.
TeamGym - командный вид соревнований, зародившийся в 1980-х годах в Швеции. Он включает в себя выступления на ковре, на акробатической дорожке и трампете. Этот вид гимнастики пользуется большой популярностью в Северной Европе. Неслучайно на чемпионат Европы в Баку прибыло большое количество болельщиков из Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Великобритании.