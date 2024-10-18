Скандинавские баталии в Баку

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене главный и заключительный день чемпионата Европы по TeamGym. Состоятся финалы взрослых соревнований.

Накануне определились победители среди юниоров. Среди девушек лучшей стал сборная Швеции, среди юношей - Дания, а в смешанном первенстве победила Исландия.

В 12:00 стартует финал женских команд, в 14:00 выступят смешанные коллективы, а в 16:00 - мужские.

Всего на чемпионате Европы выступали 14 сборных - Азербайджана, Чехии, Дании, Австрии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Норвегии и Швеции. В общей сложности в Баку приехали 498 спортсменов и спортсменок.

Азербайджан был представлен мужской взрослой командой. Наши гимнасты заняли в квалификации 7-е место, опередив Эстонию и остановившись в шаге от попадания в финальную шестерку.