12 тысяч солдат Ына умрут за Путина

Сообщения об участии военнослужащих Корейской народной армии в боях против Украины с каждым днем приобретают все более убедительные подтверждения. В соцсетях уже появились фото- и видеосвидетельства пребывания северокорейских солдат на территории России. О чем haqqin.az со ссылкой на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности" сообщал накануне. Первые новости о присутствии военных из Северной Кореи в прифронтовой зоне пришли после украинского ракетного удара 3 октября, когда недалеко от Донецка якобы погибло шестеро офицеров Корейской народной армии. Еще трое, сообщалось, получили ранения. Затем была информация со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины о том, что в российской армии формируется «особый бурятский батальон», куда набирают северокорейцев. И будто бы группа корейских солдат, уже размещенных у границы Украины с Брянской и Курской областями, дезертировала. Без дополнительных подтверждений к этим новостям трудно было относиться со всей мерой серьезности.

Но последние данные, которые предоставила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, уже снимает сомнения. Сообщается, что четыре десантных корабля и три фрегата, принадлежащие Тихоокеанскому флоту России, завершили первую переброску около 1500 северокорейских спецназовцев во Владивосток. За этой группой должна последовать следующая. Кроме морской транспортировки северокорейских подразделений используются военные транспортные самолеты. Размещаются прибывшие солдаты КНДР во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. На фронт их перебросят после обучения. Северокорейских солдат переодевают в российскую военную форму и предоставят оружие российского производства. Им выдаются поддельные удостоверения якутов или бурятов. Всего речь пока идет о 12 тысячах военнослужащих. Как сообщал haqqin.az со ссылкой на мировые информационные агентства, в связи с этой информацией президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещании по вопросам безопасности.

Надо напомнить, что летом между Россией и КНДР был подписан договор о стратегическом сотрудничестве, который предусматривает «взаимную помощь в случае агрессии против одного из участников этого договора». Конечно, Путину и Ыну не нужен был никакой договор, чтобы наладить поставки северокорейских снарядов и баллистических ракет для применения на украинском фронте. Но теперь у Северной Кореи появился важный козырь в давлении на Южную Корею: военные обязательства России помочь соседу, если вдруг что. Из изгоя, привлекающего к себе внимание спорадическими испытаниями баллистических ракет в Тихом океане, КНДР враз превратилась в серьезную силу, за которой стоит российская военная мощь. Совершенно понятно, отчего так обеспокоились в Южной Корее. Ради обретения нового статуса Ким Чен Ыну вовсе не жалко помочь стратегическому партнеру живой военной силой, которой так не хватает на украинском фронте. Для Украины такое количество новых солдат противника большой проблемы не представляет: российская армия теряет в месяц в два-три раза больше живой силы. Кроме того, неизбежны проблемы управляемости подразделений, где почти никто не понимает даже базовых команд на русском языке, используются другие системы связи, управления огнем и прочие многочисленные вещи, которые отличают ну очень разные армии. Сложнее Украине будет, если число северокорейских солдат пойдет на многие десятки тысяч. Но, опять же, это увеличит масштаб проблем и для российской стороны, от которой требуется всю эту ораву минимально обучить, вооружить и повести в бой.