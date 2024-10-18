Кремль похвалил Шольца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «готовность канцлера Германии Олафа Шольца обсудить с Владимиром Путиным урегулирование ситуации в Украине важным сигналом».

Песков отметил, что «отказ других западных стран от диалога по этому вопросу является неконструктивным».

Ранее Шольц, выступая в Бундестаге перед немецкими депутатами, выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным о «справедливом мире» в Украине. На следующий день в Кремле опровергли запрос Берлина на телефонный разговор Шольца и Путина. Die Zeit уточнила, что германская сторона официально еще не запрашивала разговор.