Азербайджанская команда показала лучшие результаты во всех дисциплинах на «Мингячевирской регате-2024»

Завершился международный турнир «Мингячевирская регата-2024», организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана в Физули и Мингячевире.

На третий день соревнований азербайджанская команда вновь отличилась успешными результатами. Гребцы завоевали в общей сложности 13 медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые.

В соревнованиях по академической гребле среди спортсменов 2008-2009 годов рождения на дистанции 1500 метров в двойках Азер Ильясов и Тунар Мамедзаде завоевали золотую медаль. В той же дисциплине среди спортсменов 2006-2007 годов рождения первыми финишировали Нурлан Пашаев и Джахангир Мамедли. В гонке на двухместных каяках на дистанции 200 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения Гияс Ахмедов и Субхан Гасанов обошли всех соперников.

Амиль Рамазанов завоевал серебряную медаль в гонке на одноместном каяке на дистанции 1000 метров среди спортсменов 2006-2007 годов рождения. В гонке на двухместных каяках на дистанции 1000 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения Нияз Маликов и Эмиль Зейналов заняли второе место. На дистанции 200 метров в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения экипажи Иван Воробьянский — Гусейн Гасанов и Ваджиб Бабаев — Шахин Исаев финишировали одновременно вторыми, завоевав серебряные медали. В гонках на двухместных академических лодках среди спортсменов 2010-2011 годов рождения на дистанции 1000 метров Мехди Гасанов и Рауль Шамилов поднялись на вторую ступень пьедестала. Еще одну серебряную медаль в академической гребле завоевали Сабит Абдуллаев и Фикрет Гасанов, которые выступали в соревнованиях среди спортсменов 2006-2007 годов рождения на дистанции 1500 метров.