USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность

обновлено 11:43
11:43 3159

Канцелярия премьер-министра подтвердила, что резиденция Биньямина Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника. Сообщается, что премьер-министра и его супруги не было дома во время удара, и что в результате инцидента никто не пострадал.

*** 10:34

Из Ливана в направлении центра Израиля были выпущены три беспилотника, два из которых удалось перехватить, а один ударил в здание в Кейсарии, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, добавив, что пострадавших в результате инцидента не было.

В связи с этим инцидентом была подана воздушная тревога также в районе перекрестка Глилот, однако никаких опасных объектов там обнаружено не было.

Арабские СМИ тем временем утверждают, что целью дронов была резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 5017
И Трамп впереди
И Трамп впереди
10:36 2102
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность обновлено 11:43
11:43 3160
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
18 октября 2024, 23:03 8070
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18 октября 2024, 18:39 6454
Скандинавские баталии в Баку
Скандинавские баталии в Баку ФОТО
04:49 6455
Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса
Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса
18 октября 2024, 22:04 11842
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку?
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку? haqqin.az разъясняет вместе с экспертами и МВД
18 октября 2024, 21:25 10247
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
18 октября 2024, 09:12 12382
Кто там будет принимать решения?
Кто там будет принимать решения? главный вопрос
18 октября 2024, 17:41 5238
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана наш комментарий
18 октября 2024, 16:59 4069

ЭТО ВАЖНО

12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 5017
И Трамп впереди
И Трамп впереди
10:36 2102
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность обновлено 11:43
11:43 3160
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
18 октября 2024, 23:03 8070
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18 октября 2024, 18:39 6454
Скандинавские баталии в Баку
Скандинавские баталии в Баку ФОТО
04:49 6455
Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса
Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса
18 октября 2024, 22:04 11842
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку?
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку? haqqin.az разъясняет вместе с экспертами и МВД
18 октября 2024, 21:25 10247
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
18 октября 2024, 09:12 12382
Кто там будет принимать решения?
Кто там будет принимать решения? главный вопрос
18 октября 2024, 17:41 5238
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана наш комментарий
18 октября 2024, 16:59 4069
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться