Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность

Канцелярия премьер-министра подтвердила, что резиденция Биньямина Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника. Сообщается, что премьер-министра и его супруги не было дома во время удара, и что в результате инцидента никто не пострадал.

*** 10:34

Из Ливана в направлении центра Израиля были выпущены три беспилотника, два из которых удалось перехватить, а один ударил в здание в Кейсарии, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, добавив, что пострадавших в результате инцидента не было.

В связи с этим инцидентом была подана воздушная тревога также в районе перекрестка Глилот, однако никаких опасных объектов там обнаружено не было.

Арабские СМИ тем временем утверждают, что целью дронов была резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.