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Приедет ли Путин в Баку?

И Трамп впереди

10:36 2102

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает соперницу от демократов Камалу Харрис в семи колеблющихся штатах. Это следует из анализа последнего опроса, проведенного порталом RealClearPolitics.

Так, в Аризоне Трамп опережает Харрис на 1,4%, в Джорджии – на 1,1%, в Северной Каролине – на 1%, в Мичигане – на 0,9%, в Неваде и Пенсильвании – на 0,5%, а в Висконсине – на 0,1%.

Колеблющимися считаются те штаты, которые не имеют тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий. Зачастую именно они решают исход президентских выборов.

Ранее Трамп заявил, что проникся симпатией к действующему главе государства Джо Байдену после его выхода из предвыборной гонки. По словам политика, Байден был намного лучше в качестве кандидата в президенты, чем Камала Харрис.

60-е выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября 2024 года.

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