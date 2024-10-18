Россия боится за свою безопасность

Россия считает «обеспечение своей безопасности» ключевым условием при «урегулировании украинского кризиса», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нам главное - решить наши интересы безопасности», - сказал он.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что Россия «готова к продолжению борьбы».

«Когда натовцам надоест с нами воевать – это у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы», - сказал Путин.