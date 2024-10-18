Российские дроны все чаще залетают в зону НАТО

В Румынии четыре истребителя поднимали в воздух по подозрению в нарушении границы российским дроном, пишут зарубежные СМИ.

Два румынских и два испанских истребителя были подняты в воздух в ночь на субботу на черноморском побережье Румынии, после того как радары засекли то, что выглядело как российский дрон, залетевший в румынское воздушное пространство, сообщило Министерство обороны страны.

Пилоты истребителей визуально не наблюдали беспилотник, указывается в сообщении.

Румынские радиолокационные станции обнаружили мелкую воздушную цель над морем в 45 км от села Сфынта Георгие в дельте Дуная около 02:30 по местному времени. Предыдущей ночью фиксировался аналогичный инцидент, когда разведывательный дрон был замечен в 19 км к востоку от порта Констанца.