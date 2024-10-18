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Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Атакован поставляющий электронику российским войскам завод

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11:06 1555

В российском Брянске минувшей ночью БПЛА атаковали завод «Кремний ЭЛ».

Местные власти удар не подтверждали. «Кремний ЭЛ» - один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, выпускает продукцию для нужд Минобороны страны.

Всего минувшей ночью над Россией, как утверждают росcийские СМИ, уничтожено и перехвачено 16 украинских беспилотников.

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