Атакован поставляющий электронику российским войскам завод
11:06 1555
В российском Брянске минувшей ночью БПЛА атаковали завод «Кремний ЭЛ».
Местные власти удар не подтверждали. «Кремний ЭЛ» - один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, выпускает продукцию для нужд Минобороны страны.
Всего минувшей ночью над Россией, как утверждают росcийские СМИ, уничтожено и перехвачено 16 украинских беспилотников.
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