Атакован поставляющий электронику российским войскам завод

В российском Брянске минувшей ночью БПЛА атаковали завод «Кремний ЭЛ».

Местные власти удар не подтверждали. «Кремний ЭЛ» - один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, выпускает продукцию для нужд Минобороны страны.

Всего минувшей ночью над Россией, как утверждают росcийские СМИ, уничтожено и перехвачено 16 украинских беспилотников.