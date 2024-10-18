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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику

наш комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
11:06 2785

Как пишет связанный с Министерством обороны Индии аналитический ресурс Indian Defence Research Wing, в настоящее время руководство Нью-Дели рассматривает вопрос поставок в Армению оперативно-тактических ракет Pralay («Апокалипсис»).

Что ни месяц – то новые сообщения о том, что Ереван что-то там в Индии военное и грозное закупает. То индийские ЗРК Akash-1S, то артиллерию, то вот теперь до оперативно-тактических «Апокалипсисов» дошло. Словом, как считает само армянское руководство, вооружаются они до зубов – и теперь никто не сможет их огорчить требованием вернуть в законные руки то, что им никогда не принадлежало.

Индийское оружие не имеет опыта боевого применения и независимых экспертных оценок того, как оно работает в реальности. Поскольку те красивые рекламные буклетики с впечатляющими тактико-техническими характеристиками, которые раздают на оружейных выставках – имеют, как правило, мало общего с реалиями поля боя

Естественно, читатель хочет прояснения ситуации. На что можно ответить кратко: Баку может радоваться, а Ереван ждут неприятные сюрпризы – и на этом закончить тему. Но поскольку такой ответ врядли устроит читателя – то извольте более развернутый.

Когда знакомишься с номенклатурой списка вооружений, которые Армения уже закупила или собирается закупать у индусов, то постоянно натыкаешься на вопросы, вызывающие недоумение. Тот же Pralay – Индия связана обязательством не поставлять на экспорт ракеты дальностью более 300 километров и весом боевой части, превышающим 500 килограммов.

А это значит, что в нынешних условиях передача Армении ракет Pralay в существующем сегодня варианте невозможна. И Индия, как пишет все тот же Indian Defence Research Wing, сейчас активно работает над адаптацией ракет Pralay со сниженной дальностью. Причем обязательно нужно добавить, что «активно работает» — это по индийским меркам. В реальности же готовый образец появится в лучшем случае лет через пять. А уж в Армении – и того позже.

ЗРК Akash-1S - допотопное советское оружие

Те же ЗРК Akash-1S, по советской еще лицензии, разработали еще в 1983 году. Потом модернизировали. И  приняли на вооружении спустя 30 лет, в 2013-м. Причем Армения станет первым государством в мире, кто будет покупать это «шедевр сумрачного индусского военного гения», ни разу не применявшийся в боевой обстановке. Другие страны как-то экспериментировать опасаются. Как вообще закупать что-то собственно индийской разработки.

Из последних крупных сделок в оружейной сфере можно вспомнить только поставки индийской штурмовой винтовки INSAS, Indian National Small Arm System, и созданного на ее базе ручного пулемета в Непал и Оман, танков Т-55 (советская лицензия) в Мьянму, радары в Шри-Ланку и вертолеты с патрульными катерами в Маврикий.

Как говорится, скажи мне, кто покупатель твоего оружия – и я скажу о его качестве. Но индусов это не смущает. По словам экс-министра обороны страны Манохара Паррикара, сказанных им несколько лет назад, его страна уже в ближайшее время готова предложить потенциальным заказчикам истребители Tejas, зенитно-ракетные комплексы Akash и сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos. «Как только будут удовлетворены потребности Вооруженных сил Индии, мы будем готовы поставлять их на экспорт».

А к словам экс-министра обороны страны Манохара Паррикара надо прислушаться

Зато здорово смущает покупателей. Прежде всего потому, что индийское оружие не имеет опыта боевого применения и независимых экспертных оценок того, как оно работает в реальности. Поскольку те красивые рекламные буклетики со впечатляющими тактико-техническими характеристиками, которые раздают на оружейных выставках – имеют, как правило, мало общего с реалиями поля боя.

А потом, единица военной техники – это не вещь в себе. Помните это: «оружие любит ласку, чистку и смазку»? А еще оно очень любит регламентные работы, техническое обслуживание, ящики с запасными частями и прочие вкусности. Готова ли Индия все это предоставлять покупателям? Большой вопрос, поскольку никакого опыта в создании военно-технического сервиса у нее нет. А без него и никакой «Апокалипсис» не сработает, и никакие Akash-1S точно в цель не выстрелят.

Но хочет Ереван поэкспериментировать за свои же деньги – кто ему может запретить? Тем более, что это, наверное, выгодно – армянским-то генералам за такие закупки наверняка щедрые откаты с берегов Ганга идут. Но только пусть потом не удивляются, если в нужный момент с этой техникой что-то пойдет не так.

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