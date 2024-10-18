К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
Как пишет связанный с Министерством обороны Индии аналитический ресурс Indian Defence Research Wing, в настоящее время руководство Нью-Дели рассматривает вопрос поставок в Армению оперативно-тактических ракет Pralay («Апокалипсис»).
Что ни месяц – то новые сообщения о том, что Ереван что-то там в Индии военное и грозное закупает. То индийские ЗРК Akash-1S, то артиллерию, то вот теперь до оперативно-тактических «Апокалипсисов» дошло. Словом, как считает само армянское руководство, вооружаются они до зубов – и теперь никто не сможет их огорчить требованием вернуть в законные руки то, что им никогда не принадлежало.
Естественно, читатель хочет прояснения ситуации. На что можно ответить кратко: Баку может радоваться, а Ереван ждут неприятные сюрпризы – и на этом закончить тему. Но поскольку такой ответ врядли устроит читателя – то извольте более развернутый.
Когда знакомишься с номенклатурой списка вооружений, которые Армения уже закупила или собирается закупать у индусов, то постоянно натыкаешься на вопросы, вызывающие недоумение. Тот же Pralay – Индия связана обязательством не поставлять на экспорт ракеты дальностью более 300 километров и весом боевой части, превышающим 500 килограммов.
А это значит, что в нынешних условиях передача Армении ракет Pralay в существующем сегодня варианте невозможна. И Индия, как пишет все тот же Indian Defence Research Wing, сейчас активно работает над адаптацией ракет Pralay со сниженной дальностью. Причем обязательно нужно добавить, что «активно работает» — это по индийским меркам. В реальности же готовый образец появится в лучшем случае лет через пять. А уж в Армении – и того позже.
Те же ЗРК Akash-1S, по советской еще лицензии, разработали еще в 1983 году. Потом модернизировали. И приняли на вооружении спустя 30 лет, в 2013-м. Причем Армения станет первым государством в мире, кто будет покупать это «шедевр сумрачного индусского военного гения», ни разу не применявшийся в боевой обстановке. Другие страны как-то экспериментировать опасаются. Как вообще закупать что-то собственно индийской разработки.
Из последних крупных сделок в оружейной сфере можно вспомнить только поставки индийской штурмовой винтовки INSAS, Indian National Small Arm System, и созданного на ее базе ручного пулемета в Непал и Оман, танков Т-55 (советская лицензия) в Мьянму, радары в Шри-Ланку и вертолеты с патрульными катерами в Маврикий.
Как говорится, скажи мне, кто покупатель твоего оружия – и я скажу о его качестве. Но индусов это не смущает. По словам экс-министра обороны страны Манохара Паррикара, сказанных им несколько лет назад, его страна уже в ближайшее время готова предложить потенциальным заказчикам истребители Tejas, зенитно-ракетные комплексы Akash и сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos. «Как только будут удовлетворены потребности Вооруженных сил Индии, мы будем готовы поставлять их на экспорт».
Зато здорово смущает покупателей. Прежде всего потому, что индийское оружие не имеет опыта боевого применения и независимых экспертных оценок того, как оно работает в реальности. Поскольку те красивые рекламные буклетики со впечатляющими тактико-техническими характеристиками, которые раздают на оружейных выставках – имеют, как правило, мало общего с реалиями поля боя.
А потом, единица военной техники – это не вещь в себе. Помните это: «оружие любит ласку, чистку и смазку»? А еще оно очень любит регламентные работы, техническое обслуживание, ящики с запасными частями и прочие вкусности. Готова ли Индия все это предоставлять покупателям? Большой вопрос, поскольку никакого опыта в создании военно-технического сервиса у нее нет. А без него и никакой «Апокалипсис» не сработает, и никакие Akash-1S точно в цель не выстрелят.
Но хочет Ереван поэкспериментировать за свои же деньги – кто ему может запретить? Тем более, что это, наверное, выгодно – армянским-то генералам за такие закупки наверняка щедрые откаты с берегов Ганга идут. Но только пусть потом не удивляются, если в нужный момент с этой техникой что-то пойдет не так.