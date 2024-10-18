К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику

Как пишет связанный с Министерством обороны Индии аналитический ресурс Indian Defence Research Wing, в настоящее время руководство Нью-Дели рассматривает вопрос поставок в Армению оперативно-тактических ракет Pralay («Апокалипсис»). Что ни месяц – то новые сообщения о том, что Ереван что-то там в Индии военное и грозное закупает. То индийские ЗРК Akash-1S, то артиллерию, то вот теперь до оперативно-тактических «Апокалипсисов» дошло. Словом, как считает само армянское руководство, вооружаются они до зубов – и теперь никто не сможет их огорчить требованием вернуть в законные руки то, что им никогда не принадлежало.

Естественно, читатель хочет прояснения ситуации. На что можно ответить кратко: Баку может радоваться, а Ереван ждут неприятные сюрпризы – и на этом закончить тему. Но поскольку такой ответ врядли устроит читателя – то извольте более развернутый. Когда знакомишься с номенклатурой списка вооружений, которые Армения уже закупила или собирается закупать у индусов, то постоянно натыкаешься на вопросы, вызывающие недоумение. Тот же Pralay – Индия связана обязательством не поставлять на экспорт ракеты дальностью более 300 километров и весом боевой части, превышающим 500 килограммов. А это значит, что в нынешних условиях передача Армении ракет Pralay в существующем сегодня варианте невозможна. И Индия, как пишет все тот же Indian Defence Research Wing, сейчас активно работает над адаптацией ракет Pralay со сниженной дальностью. Причем обязательно нужно добавить, что «активно работает» — это по индийским меркам. В реальности же готовый образец появится в лучшем случае лет через пять. А уж в Армении – и того позже.

Те же ЗРК Akash-1S, по советской еще лицензии, разработали еще в 1983 году. Потом модернизировали. И приняли на вооружении спустя 30 лет, в 2013-м. Причем Армения станет первым государством в мире, кто будет покупать это «шедевр сумрачного индусского военного гения», ни разу не применявшийся в боевой обстановке. Другие страны как-то экспериментировать опасаются. Как вообще закупать что-то собственно индийской разработки. Из последних крупных сделок в оружейной сфере можно вспомнить только поставки индийской штурмовой винтовки INSAS, Indian National Small Arm System, и созданного на ее базе ручного пулемета в Непал и Оман, танков Т-55 (советская лицензия) в Мьянму, радары в Шри-Ланку и вертолеты с патрульными катерами в Маврикий. Как говорится, скажи мне, кто покупатель твоего оружия – и я скажу о его качестве. Но индусов это не смущает. По словам экс-министра обороны страны Манохара Паррикара, сказанных им несколько лет назад, его страна уже в ближайшее время готова предложить потенциальным заказчикам истребители Tejas, зенитно-ракетные комплексы Akash и сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos. «Как только будут удовлетворены потребности Вооруженных сил Индии, мы будем готовы поставлять их на экспорт».