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Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Посол России обещает Азербайджану и Армении позитив

11:20 569

Клубом «суверенных государств», где «не навязывают абсурдные решения и не принято выкручивать руки», является БРИКС, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Так посол ответил на вопрос о том, какие преимущества может получить Армения от взаимодействия в рамках данного объединения государств. Копыркин начал свой ответ с перечисления базовых принципов взаимоотношений стран в БРИКС.

«Равноправие, взаимное уважение, открытость, прагматизм и солидарность. Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, «выкручивать руки» для обслуживания интересов кучки предводителей», - заявил он.

По его словам, «возможное в будущем подключение Еревана и Баку к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран».

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