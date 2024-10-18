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Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Флешмоб от Госкомитета

ВИДЕО
11:25 626

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал очередной флешмоб, посвященный Большому возвращению на освобожденные территории.

В флешмобе приняли участие бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся к родным очагам или готовящиеся к возвращению. В ролике представлены кадры с визитов президента Азербайджана в освобожденные районы, а также построенных там населенных пунктов и временных мест проживания вынужденных переселенцев.

На фоне звучит стихотворение «Марш Родины» народного поэта Бахтияра Вахабзаде, озвученное самим автором.

Напомним, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева программа Большого возвращения в Карабах и Восточный Зангезур претворяется в жизнь ускоренными темпами. На сегодняшний день 2263 семьи, то есть 8660 человек, вернулись на малую родину.

Представляем вашему вниманию вышеупомянутый видеоклип.

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