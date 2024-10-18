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Приедет ли Путин в Баку?

Хаменеи: «ХАМАС жив, ХАМАС будет жить»

12:06 267

Движение ХАМАС продолжит свое существование, несмотря на гибель своего лидера Яхьи Синвара, уверен верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Фронт сопротивления, несмотря на гибель своих выдающихся личностей, не остановился, и с мученической смертью Синвара он не остановится ни на мгновение. Движение ХАМАС живет и будет жить», - заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана также назвал «пощечиной Израилю» резню израильтян 7 октября прошлого года: «Он был олицетворением сопротивления и джихада. Своей стальной волей он противостоял врагу-притеснителю и агрессору, благодаря мудрому решению и смелости он нанес ему пощечину и увековечил в истории региона невосполнимый удар 7 октября, а затем с честью и достоинством ушел в мир вечный, став мучеником.

Такой как Яхья Синвар, посвятивший всю свою жизнь борьбе с врагом-захватчиком и притеснителем, достоин только одной судьбы – мученической смерти. Его утрата для фронта Сопротивления, безусловно, тяжела, но этот фронт с мученической смертью таких великих личностей, как шейх Ахмад Ясин, Фатхи Шакаки, ар-Рантиси и Исмаил Хания, не остановился, и с мученической смертью Синвара он не остановится ни на мгновение, по воле Всевышнего Аллаха! Движение ХАМАС живет и будет жить.

Я поздравляю в связи с мученической гибелью нашего брата Яхьи Синвара его семью, соратников и всех тех, кто жаждет джихада на пути Аллаха, и выражаю соболезнование в связи с его утратой», - сказал Хаменеи, выступление которого цитирует официальная пресса Ирана.

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