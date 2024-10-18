Хаменеи: «ХАМАС жив, ХАМАС будет жить»
Движение ХАМАС продолжит свое существование, несмотря на гибель своего лидера Яхьи Синвара, уверен верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
«Фронт сопротивления, несмотря на гибель своих выдающихся личностей, не остановился, и с мученической смертью Синвара он не остановится ни на мгновение. Движение ХАМАС живет и будет жить», - заявил Хаменеи.
Верховный лидер Ирана также назвал «пощечиной Израилю» резню израильтян 7 октября прошлого года: «Он был олицетворением сопротивления и джихада. Своей стальной волей он противостоял врагу-притеснителю и агрессору, благодаря мудрому решению и смелости он нанес ему пощечину и увековечил в истории региона невосполнимый удар 7 октября, а затем с честью и достоинством ушел в мир вечный, став мучеником.
Такой как Яхья Синвар, посвятивший всю свою жизнь борьбе с врагом-захватчиком и притеснителем, достоин только одной судьбы – мученической смерти. Его утрата для фронта Сопротивления, безусловно, тяжела, но этот фронт с мученической смертью таких великих личностей, как шейх Ахмад Ясин, Фатхи Шакаки, ар-Рантиси и Исмаил Хания, не остановился, и с мученической смертью Синвара он не остановится ни на мгновение, по воле Всевышнего Аллаха! Движение ХАМАС живет и будет жить.
Я поздравляю в связи с мученической гибелью нашего брата Яхьи Синвара его семью, соратников и всех тех, кто жаждет джихада на пути Аллаха, и выражаю соболезнование в связи с его утратой», - сказал Хаменеи, выступление которого цитирует официальная пресса Ирана.