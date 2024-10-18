Сахиль Бабаев ознакомился с малыми хозяйствами гахцев

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев провели осмотр малых хозяйств, созданных в рамках программы самозанятости для жителей района Тофика Абидова и Нармин Алиевой.

Благодаря предоставленному оборудованию в рамках программы самозанятости Т.Абидов открыл бизнес по восстановлению и ремонту автомобильных шин, а Н.Алиева - небольшой бизнес в сфере женской косметики.

Оба участника программы выразили благодарность главе государства за созданные условия для поддержки доступа безработных к малому бизнесу. Они поделились информацией о деятельности своих небольших хозяйств и отметили, что стремятся расширять свои бизнес-сферы.

В рамках программы самозанятости, имеющей важное социально-экономическое значение, за прошедший период в Гахском районе были выданы активы 840 гражданам, кроме того, для них были созданы малые хозяйства.