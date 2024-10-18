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Приедет ли Путин в Баку?

В США разозлились из-за отправки войск КНДР в Украину

12:37 1403

Использование северокорейских войск в составе ВС РФ в Украине необходимо определить как красную линию, считает глава комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер.

На своей странице в социальной сети X Тернер призвал президента США Джо Байдена провести брифинг Постоянного спецкомитета по разведке Палаты представителей, чтобы обсудить предполагаемое участие военных КНДР на стороне России в полномасштабной войне.

"Сегодня я отправил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация дала ответы, и чтобы использование северокорейских войск против Украины стало красной линией для Соединенных Штатов и НАТО", - говорится в публикации.

Кроме того, Тернер отметил, что администрация Байдена не проинформировала чиновников о каких-либо оценках разведывательных служб США или Пентагона о перемещении войск КНДР, хотя, по его словам, южнокорейские и украинские спецслужбы уже сейчас подробно описывают эти процессы, включая перемещение северокорейских военных на российских кораблях.

В письме к Байдену он уточнил, что США должны показать немедленную реакцию на действия Северной Кореи, как и союзники по НАТО, чтобы избежать расширения войны.

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