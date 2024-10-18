Атака дронов на Санкт-Петербург

Утром 19 октября в Санкт-Петербурге гремели взрывы, местные жители сообщали об атаке дронов, пишут российские телеграм-каналы.

В Санкт-Петербурге 19 октября был сбит беспилотник. По предоставленной информации, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны. Угроз для населения нет", - говорится в сообщении.

Также жители сообщают, что в Выборгском и Приморском районах в Петербурге пропало электричество.

"Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка", "что-то грохнуло и обрубилось электричество", "на пустыре (где должен пройти Шуваловский проспект, - ред) стоит гул", - писали местные жители, некоторые даже утверждали, что со стен падали картины.