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Антихрист в шаге от победы

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
12:51 2689

Американские полстеры окончательно запутались с данными о рейтингах Камалы Харрис и Дональда Трампа. Если верить Real ClearPolitics, о чем сообщил haqqin.az, то Трамп стал опережать Харрис во всех семи ключевых неопределившихся штатах северо-востока и юга страны. Однако другие данные на 18 октября или опровергают это сообщение, или лишь частично согласны с ним.

Так исследование Hill/Decision Desk HQ установило, что Хaррис по-прежнему лидирует с почти 2-х процентным отрывом от Трампа — 49.8 против 47.1.Washington Post, которая ежедневно обновляет данные, настаивает на том, что Харрис опережает соперника в четырех ключевых штатах — Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Неваде, а Трамп удерживает преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. Телеканал NBC занял промежуточную позицию — он говорит, что Харрис и Трамп идут совершенно вровень в национальном масштабе.

Нейт Сильвер заявляет, что никогда не видел таких противоречивых выборов

Но совершенно очевидно, что соперники будут идти ноздря в ноздрю вплоть до самого дня выборов и никто не берется предсказать конечный результат. Известный политолог Нейт Силвер говорит: «Я еще никогда не видел, чтобы рейтинги колебались в одну и другую сторону вокруг 50-ой отметки, и, возможно, больше никогда не увижу».

Как бы то ни было, опубликованная некоторое время назад haqqin.az информация о том, что Трамп постепенно улучшает свои позиции (см. номер от 14 октября) – это бесспорный факт. Демократы в тревоге - то, что казалось им предвестником успеха месяц назад, когда Харрис отрывалась от Трампа на 5 пунктов, стало довольно быстро рассеиваться. Эксперты говорят о том, что республиканская рать стала просыпаться после первых успехов Харрис и начала быстро мобилизовываться.

Американская избирательная система – абсолютный анахронизм. Когда-то предложенная отцами-основателями система коллегии выборщиков вместо прямого голосования совершенно не отвечает духу времени - кандидат часто проигрывает выборы, несмотря на то, что он получает больше голосов — так было с демократом Альбертом Гором в 2000 году и с Хиллари Клинтон в 2016 году.

«Восемь лет назад видел людей, которые не голосовали в течение 20 и 30 лет, а тогда шли отдать голос за Трампа»

Но в этом году может произойти и совсем необычный курьез, когда нового президента изберут несколько десятков тысяч жителей небольшого округа Нортхэмптон, что в штате Пенсильвания.

Пенсильвания — самый крупный и самый важный штат из семи неопределившихся. Он дает в коллегию 19 выборщиков. Можно с уверенностью сказать, что при нынешнем раскладе, когда оба соперника сохраняют ничью, тот, кто возьмет Пенсильванию, - тот победит на выборах.

Пока в Пенсильвании с 2-х процентным перевесом лидирует Харрис. У нее тотальное преимущество в самом крупном городе штата – Филадельфии, а вот в сельской местности сильнее позиции Трампа. И именно тамошние жители могу определить политическую судьбу штата и всей Америки.

Округ Нортхемптон также сильно колеблющийся. Но он известен тем, что в течение целых 100 лет его граждане голосовали за того кандидата, который в итоге побеждал. Из последних кампаний: там поддержали Барака Обаму в 2008 и 2012 году, Дональда Трампа в 2016 году и Джо Байдена в 2020 году.

Американцы не готовы голосовать за женщину, тем более темнокожую

А что говорят жители округа сейчас? Туда рванула целая армия репортеров, чтобы выяснить это. «Я думаю, что Трамп – Антихрист, - говорит 72-летняя Сьюзан Финниген, которая является независимой избирательницей. — Он совершенно презренный политик, он опускает людей, он постоянно лжет».

Гленн Гейсингер, председатель Республиканского комитета округа говорит, что он «восемь лет назад видел людей, которые не голосовали в течение 20 и 30 лет, а тогда шли отдать голос за Трампа». Он надеется, что тот же уровень энергии граждане округа продемонстрируют и теперь.

В то же время в телерепортажах из Нортхэмптона видно, что многие люди с гримасами презрения и недовольства говорят об обоих кандидатах.

18-летняя активистка Сьерра Маркуардт обращает внимание на то, что позиции Харрис среди темнокожих граждан слабеют. «Много темнокожих и hispanics (выходцев из Латинской Америки), с которыми я беседовала, будут голосовать за Трампа», - говорит Сьерра. Это очень тревожный сигнал для команды Харрис, потому что темнокожие традиционно были группой поддержки демократов.

Трамп по-прежнему опережает Харрис в таких вопросах, как инфляция и иммиграция, и демократы не могут развернуть этот тренд, хотя при Байдене значительно уменьшился приток нелегальных беженцев, а состояние американской экономики сейчас хорошее как никогда.

Доводы либеральных журналистов о том, что на этих выборах сошлись два кандидата, одна в прошлом генеральный прокурор штата, а второй осужденный преступник, также не доходят до массового сознания. Психологи объясняют это неким культом Трампа, а политологи - тем, что масса людей не готова видеть президентом США женщину, тем более темнокожую.

Посмотрим, чем это закончится на этих в высшей степени экзотических выборах. Ждать осталось недолго.

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