Антихрист в шаге от победы

Американские полстеры окончательно запутались с данными о рейтингах Камалы Харрис и Дональда Трампа. Если верить Real ClearPolitics, о чем сообщил haqqin.az, то Трамп стал опережать Харрис во всех семи ключевых неопределившихся штатах северо-востока и юга страны. Однако другие данные на 18 октября или опровергают это сообщение, или лишь частично согласны с ним. Так исследование Hill/Decision Desk HQ установило, что Хaррис по-прежнему лидирует с почти 2-х процентным отрывом от Трампа — 49.8 против 47.1.Washington Post, которая ежедневно обновляет данные, настаивает на том, что Харрис опережает соперника в четырех ключевых штатах — Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Неваде, а Трамп удерживает преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. Телеканал NBC занял промежуточную позицию — он говорит, что Харрис и Трамп идут совершенно вровень в национальном масштабе.

Но совершенно очевидно, что соперники будут идти ноздря в ноздрю вплоть до самого дня выборов и никто не берется предсказать конечный результат. Известный политолог Нейт Силвер говорит: «Я еще никогда не видел, чтобы рейтинги колебались в одну и другую сторону вокруг 50-ой отметки, и, возможно, больше никогда не увижу». Как бы то ни было, опубликованная некоторое время назад haqqin.az информация о том, что Трамп постепенно улучшает свои позиции (см. номер от 14 октября) – это бесспорный факт. Демократы в тревоге - то, что казалось им предвестником успеха месяц назад, когда Харрис отрывалась от Трампа на 5 пунктов, стало довольно быстро рассеиваться. Эксперты говорят о том, что республиканская рать стала просыпаться после первых успехов Харрис и начала быстро мобилизовываться. Американская избирательная система – абсолютный анахронизм. Когда-то предложенная отцами-основателями система коллегии выборщиков вместо прямого голосования совершенно не отвечает духу времени - кандидат часто проигрывает выборы, несмотря на то, что он получает больше голосов — так было с демократом Альбертом Гором в 2000 году и с Хиллари Клинтон в 2016 году.

Но в этом году может произойти и совсем необычный курьез, когда нового президента изберут несколько десятков тысяч жителей небольшого округа Нортхэмптон, что в штате Пенсильвания. Пенсильвания — самый крупный и самый важный штат из семи неопределившихся. Он дает в коллегию 19 выборщиков. Можно с уверенностью сказать, что при нынешнем раскладе, когда оба соперника сохраняют ничью, тот, кто возьмет Пенсильванию, - тот победит на выборах. Пока в Пенсильвании с 2-х процентным перевесом лидирует Харрис. У нее тотальное преимущество в самом крупном городе штата – Филадельфии, а вот в сельской местности сильнее позиции Трампа. И именно тамошние жители могу определить политическую судьбу штата и всей Америки. Округ Нортхемптон также сильно колеблющийся. Но он известен тем, что в течение целых 100 лет его граждане голосовали за того кандидата, который в итоге побеждал. Из последних кампаний: там поддержали Барака Обаму в 2008 и 2012 году, Дональда Трампа в 2016 году и Джо Байдена в 2020 году.