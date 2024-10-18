Франция поддержала Зеленского и пообещала истребители

Франция поддерживает план победы Украины в войне с Россией, Париж готов продолжать помогать Украине, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

«Мы поддерживаем план победы, потому что уже в течение тысячи дней (войны) мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия, - сказал министр.

Он подчеркнул, что Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях. Барро добавил, что Франция поддерживает Украину, когда решит начать переговоры о мире.

Французский министр добавил, что Украина в ближайшие месяцы получит от Франции самолеты Mirage 2000. Первые борты будут предоставлены уже в начале 2025 года.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Франция поддерживает план победы и продвигает его.

«У нас был разговор тет-а-тет, где мы с господином министром иностранных дел обменялись мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения плана победы Зеленского.

Господин министр тоже проинформировал меня о результатах заседания в формате «четверки», которое недавно состоялось в Германии. Будущая имплементация, реализация и наполнение плана победы были одним из главных вопросов», - сказал Сибига.