Белорусские военные в России

В Россию направлены белорусские военнослужащие для прохождения обучения в одном из учебно-боевых центров. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

«Мы продолжаем плановую совместную подготовку наших военнослужащих на базе учебно-боевых центров Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС генерал-майор Владимир Белый, его слова приводит МО Беларуси. По его словам, «коллеги из России высоко оценили уровень подготовки белорусских военнослужащих и представили им передовые технологии, используемые в российской армии».

Генерал заявил, что они «вступают в новый этап подготовки, отправляя военнослужащих для освоения методик, которые затем будут внедрены в практику тренировки белорусских подразделений». Он также подчеркнул, что «после возвращения лучшие выпускники смогут передать свои знания товарищам и станут штатными инструкторами в своих частях».