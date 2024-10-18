USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Белорусские военные в России

13:21 739

В Россию направлены белорусские военнослужащие для прохождения обучения в одном из учебно-боевых центров. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

«Мы продолжаем плановую совместную подготовку наших военнослужащих на базе учебно-боевых центров Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС генерал-майор Владимир Белый, его слова приводит МО Беларуси. По его словам, «коллеги из России высоко оценили уровень подготовки белорусских военнослужащих и представили им передовые технологии, используемые в российской армии».

Генерал заявил, что они «вступают в новый этап подготовки, отправляя военнослужащих для освоения методик, которые затем будут внедрены в практику тренировки белорусских подразделений». Он также подчеркнул, что «после возвращения лучшие выпускники смогут передать свои знания товарищам и станут штатными инструкторами в своих частях».

Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 1568
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 6247
Молдаване рвутся к избирательным участкам…
Молдаване рвутся к избирательным участкам… наша корреспонденция
14:10 548
Русские ставят на Тарлева
Русские ставят на Тарлева наша корреспонденция: Молдова кипит
13:19 1497
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 2692
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 5612
И Трамп впереди
И Трамп впереди
10:36 3172
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность обновлено 11:43
11:43 5886
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
18 октября 2024, 23:03 8517
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18 октября 2024, 18:39 6687
Скандинавские баталии в Баку
Скандинавские баталии в Баку ФОТО
04:49 7207

ЭТО ВАЖНО

Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 1568
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 6247
Молдаване рвутся к избирательным участкам…
Молдаване рвутся к избирательным участкам… наша корреспонденция
14:10 548
Русские ставят на Тарлева
Русские ставят на Тарлева наша корреспонденция: Молдова кипит
13:19 1497
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 2692
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 5612
И Трамп впереди
И Трамп впереди
10:36 3172
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность обновлено 11:43
11:43 5886
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
18 октября 2024, 23:03 8517
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18 октября 2024, 18:39 6687
Скандинавские баталии в Баку
Скандинавские баталии в Баку ФОТО
04:49 7207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться