Русские ставят на Тарлева

В контексте предстоящих 20 октября выборов президента Молдовы нельзя забывать о важности геополитического вектора в местной политике. Не напрасно на этот же день был назначен всенародный референдум о вступлении страны в ЕС - комбинация, которую успешно разыгрывает правящая партия и ее кандидат Майя Санду. Невзирая на критику со стороны оппонентов. Тем не менее, пророссийская риторика, хотя и в скрытой форме, у некоторых электоральных конкурентов прослеживается. Один из них – экс-премьер Молдовы Василий Тарлев. Хотя сам политик отрицает связь с миллионером Иланом Шором, которого обвиняют в продвижении политики Кремля на территории Молдовы, Тарлев оказался на данный момент самым перспективным из условно пророссийских кандидатов, оставшихся в президентской гонке. При этом его рейтинги никак не говорят об успехе – менее 2% в течение минувшего месяца и, по некоторым данным, подъем до 6% в течение этой недели.

Как известно, политик и бизнесмен Илан Шор, основатель одноименной партии «Шор», бежал из Молдовы несколько лет назад после серии попыток избежать тюремного срока за финансовые преступления в рамках «Кражи века» - дела о выводе миллиарда долларов из госказны. В дальнейшем и саму партию Шора объявили вне закона в связи с подозрениями в антигосударственной деятельности. Тарлев с несколькими сторонниками Шора принял участие в Москве в мероприятии по запуску организации «Евразия», непосредственно связанной с Кремлем. Там патриарх молдавской политики выступал в качестве делегата от Международного конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы. Следует отметить, что в текущем году, 13 сентября, США ввели санкции против главы «Евразии» Нелли Парутенко в связи с обвинением в том, что организация является финансовым инструментом, через который беглый олигарх отправляет деньги в Молдову, поддерживая сети сторонников и подконтрольные ему партии. А 9 октября «Евразия» попала в санкционный список ЕС за пропагандистскую деятельность и осуществление связи между Иланом Шором и «Промсвязьбанком».

Незадолго до форума в Москве Василий Тарлев заявил о возвращении в молдавскую политику. В феврале нынешнего года он преобразовал зарегистрированную в Гагаузии партию «Наш Буджак» в «Будущее Молдовы». Ранее экс-премьер являлся председателем партии «Возрождение», которая на сегодняшний день тесно связана с политической группой Илана Шора. Именно с этой партией Тарлев пытался в третий раз избираться в парламент осенью 2012 года и, будучи ее лидером, в 2016 году впервые баллотировался в президенты. Попытка оказалась неудачной. Имя Василия Тарлева на слуху у жителей Молдовы благодаря тому, что он дольше всех премьер-министров страны продержался на этом посту – с 2001 по 2008 год, практически в течение всего периода правления Владимира Воронина и Партии коммунистов. В дальнейшем экс-премьер возглавил Международный конгресс промышленников и предпринимателей Молдовы и от имени этой организации участвовал в различных форумах Евразийского экономического союза. В Молдове политик является совладельцем нескольких коммерческих предприятий, а его супруга и две дочери, по данным молдавских СМИ, ведут успешный бизнес в Румынии, которая, к слову, входит в состав ЕС и НАТО.