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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

Русские ставят на Тарлева

наша корреспонденция: Молдова кипит
Анна Жданова, специально для haqqin.az, Кишинев
13:19 1498

В контексте предстоящих 20 октября выборов президента Молдовы нельзя забывать о важности геополитического вектора в местной политике. Не напрасно на этот же день был назначен всенародный референдум о вступлении страны в ЕС - комбинация, которую успешно разыгрывает правящая партия и ее кандидат Майя Санду. Невзирая на критику со стороны оппонентов. Тем не менее, пророссийская риторика, хотя и в скрытой форме, у некоторых электоральных конкурентов прослеживается.

Один из них – экс-премьер Молдовы Василий Тарлев.

Хотя сам политик отрицает связь с миллионером Иланом Шором, которого обвиняют в продвижении политики Кремля на территории Молдовы, Тарлев оказался на данный момент самым перспективным из условно пророссийских кандидатов, оставшихся в президентской гонке. При этом его рейтинги никак не говорят об успехе – менее 2% в течение минувшего месяца и, по некоторым данным, подъем до 6% в течение этой недели.

В 2016 году Путин вручил орден Тарлеву

Как известно, политик и бизнесмен Илан Шор, основатель одноименной партии «Шор», бежал из Молдовы несколько лет назад после серии попыток избежать тюремного срока за финансовые преступления в рамках «Кражи века» - дела о выводе миллиарда долларов из госказны. В дальнейшем и саму партию Шора объявили вне закона в связи с подозрениями в антигосударственной деятельности.

Тарлев с несколькими сторонниками Шора принял участие в Москве в мероприятии по запуску организации «Евразия», непосредственно связанной с Кремлем. Там патриарх молдавской политики выступал в качестве делегата от Международного конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы.

Следует отметить, что в текущем году, 13 сентября, США ввели санкции против главы «Евразии» Нелли Парутенко в связи с обвинением в том, что организация является финансовым инструментом, через который беглый олигарх отправляет деньги в Молдову, поддерживая сети сторонников и подконтрольные ему партии. А 9 октября «Евразия» попала в санкционный список ЕС за пропагандистскую деятельность и осуществление связи между Иланом Шором и «Промсвязьбанком».

А Нелли Парутенко с Шором уже под санкциями

Незадолго до форума в Москве Василий Тарлев заявил о возвращении в молдавскую политику. В феврале нынешнего года он преобразовал зарегистрированную в Гагаузии партию «Наш Буджак» в «Будущее Молдовы». Ранее экс-премьер являлся председателем партии «Возрождение», которая на сегодняшний день тесно связана с политической группой Илана Шора.

Именно с этой партией Тарлев пытался в третий раз избираться в парламент осенью 2012 года и, будучи ее лидером, в 2016 году впервые баллотировался в президенты. Попытка оказалась неудачной.

Имя Василия Тарлева на слуху у жителей Молдовы благодаря тому, что он дольше всех премьер-министров страны продержался на этом посту – с 2001 по 2008 год, практически в течение всего периода правления Владимира Воронина и Партии коммунистов. В дальнейшем экс-премьер возглавил Международный конгресс промышленников и предпринимателей Молдовы и от имени этой организации участвовал в различных форумах Евразийского экономического союза.

В Молдове политик является совладельцем нескольких коммерческих предприятий, а его супруга и две дочери, по данным молдавских СМИ, ведут успешный бизнес в Румынии, которая, к слову, входит в состав ЕС и НАТО.

Тарлеву рассчитывать не на кого. Почти 6 процентов...

Тарлев категорически отрицает наличие каких-либо связей с Иланом Шором и, тем более, помощь с его стороны. В последний раз кандидат в президенты заявлял об этом на текущей неделе в ходе теледебатов. На вопрос ведущей о поддержке со стороны Шора Тарлев ответил «нет». Тогда его спросили, как бы он отнесся к предложению одиозного олигарха об оказании поддержки на выборах.

«Я бы отреагировал, как и все нормальные люди. Я сам по себе, заработал свой кусок хлеба. У меня есть проекты, у меня есть имидж, у меня есть отношения, и меня не интересуют эти сплетни. Поэтому я прошу вас и ваших коллег говорить о чем-то конкретном, пока я здесь, иначе я уйду. Мне не нужны ложь и слухи», - подчеркнул экс-премьер.

Тем не менее, представители прессы в Молдове уже не раз напоминали ему об участии в праздновании Дня России и полученной в 2016 году награде от Владимира Путина – об ордене Дружбы за вклад в сотрудничество с Российской Федерацией. Кроме того, было замечено, что официальные российские СМИ особенно активно освещают именно предвыборную кампанию и выступления Василия Тарлева. Правда, на его рейтинги в Молдове это едва ли сможет серьезно повлиять, поскольку большая часть этих медиаструктур заблокирована и, соответственно, недоступна молдавским избирателям.

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