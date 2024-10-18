USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Иран за мир

ОБНОВЛЕНО 14:28
14:28 1022

Иран «выступает за мир, но готов к любому сценарию развития событий», заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

«Израиль не признает никаких ограничений в совершаемых им военных преступлениях. Мы выступаем за постоянное и немедленное прекращение огня в Газе и Ливане», - сказал иранский министр.

*** 13:33

Турция не хочет войны в регионе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле.

Фидан отметил, что «риск распространения войны на весь регион нельзя игнорировать»: «Мы не хотим войны в нашем регионе. Чтобы снизить существующую напряженность, необходимо срочно ввести режим прекращения огня в Газе. Израиль должен положить конец нападениям на Ливан».

Турецкий министр также сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «постоянно открывает новые фронты в регионе и пытается вовлечь Иран в эту войну», подчеркнув, что «Турция и Иран будут существовать в этом регионе вечно».

Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 1574
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 6249
Молдаване рвутся к избирательным участкам…
Молдаване рвутся к избирательным участкам… наша корреспонденция
14:10 549
Русские ставят на Тарлева
Русские ставят на Тарлева наша корреспонденция: Молдова кипит
13:19 1503
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 2694
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 5615
И Трамп впереди
И Трамп впереди
10:36 3173
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность обновлено 11:43
11:43 5891
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
18 октября 2024, 23:03 8518
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18 октября 2024, 18:39 6687
Скандинавские баталии в Баку
Скандинавские баталии в Баку ФОТО
04:49 7208

ЭТО ВАЖНО

Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 1574
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 6249
Молдаване рвутся к избирательным участкам…
Молдаване рвутся к избирательным участкам… наша корреспонденция
14:10 549
Русские ставят на Тарлева
Русские ставят на Тарлева наша корреспонденция: Молдова кипит
13:19 1503
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 2694
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 5615
И Трамп впереди
И Трамп впереди
10:36 3173
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность
Нетаньяху был на волоске от гибели. Его спасла случайность обновлено 11:43
11:43 5891
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
Израиль планирует уничтожить военно-политическое руководство Ирана
18 октября 2024, 23:03 8518
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18 октября 2024, 18:39 6687
Скандинавские баталии в Баку
Скандинавские баталии в Баку ФОТО
04:49 7208
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться