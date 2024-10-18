Иран за мир

«Израиль не признает никаких ограничений в совершаемых им военных преступлениях. Мы выступаем за постоянное и немедленное прекращение огня в Газе и Ливане», - сказал иранский министр.

Иран «выступает за мир, но готов к любому сценарию развития событий», заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

*** 13:33

Турция не хочет войны в регионе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле.

Фидан отметил, что «риск распространения войны на весь регион нельзя игнорировать»: «Мы не хотим войны в нашем регионе. Чтобы снизить существующую напряженность, необходимо срочно ввести режим прекращения огня в Газе. Израиль должен положить конец нападениям на Ливан».

Турецкий министр также сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «постоянно открывает новые фронты в регионе и пытается вовлечь Иран в эту войну», подчеркнув, что «Турция и Иран будут существовать в этом регионе вечно».