Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается

По мере того, как ситуация на украинском фронте с каждым днем становится все тяжелее, а российская армия стремительно продвигается на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался убедить европейских лидеров в необходимости принять его «План победы». Даже канцлер ФРГ Олаф Шольц, известный осторожным подходом к любому вопросу, сразу же отверг ключевые пункты плана Зеленского. Как пишет немецкий таблоид Bild, сразу после завершения саммита Европейского Союза в Брюсселе (в котором также участвовал президент Зеленский - ред.), Шольц заявил о необходимости «…взять на себя ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО». «Ничто не заставит меня изменить свое решение, - заявил канцлер, комментируя отказ предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. - Я не считаю такие поставки правильными: так оно и останется».

Помимо этого, Шольц намерен блокировать проведение ускоренной процедуры приема Украины в НАТО. Он напомнил резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, в которой подчеркивалось, что приглашение в Североатлантический альянс любой страны может состояться лишь после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия приема, к которым относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности. (На этом же саммите представители США и Германии высказались против приема Украины в НАТО - ред.). Отметим, что план Зеленского состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Среди них немедленное приглашение страны в НАТО и продолжение операций ВСУ на территории России, а также размещение в Украине «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», который должен быть достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России. Кроме того, план содержит предложение для международных партнеров о совместной защите имеющихся в Украине критически важных ресурсов и совместном инвестировании. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, назвал «парадоксальной» ситуацию, при которой Запад вместо активных действий все еще размышляет, давать или не давать ВСУ то или иное оружие. А пока президент Зеленский и его команда ведут отчаянные переговоры, стремясь заручиться поддержкой Запада в отношении «Плана победы», украинская армия сталкивается на 1200-километровой линии фронта с острой нехваткой личного состава, являющейся одной из главных причин быстрого продвижения российской армии.

Несмотря на то, что Киев проводит мобилизацию, чтобы хоть частично восполнить нехватку людей, невеселая реальность заключается в том, что украинское общество постепенно теряет надежду на победу. В отличие от атмосферы патриотического порыва 2022-2023 годов, сегодня в Украине добровольцев, готовых идти на фронт, практически нет. И военкоматам с полицией не остается ничего другого, как принудительно мобилизовывать мужчин призывного возраста, устраивая на улицах и в торговых центрах настоящие облавы и хватая людей на концертах, в ночных клубах и кафе. Как сообщает украинская служба «Радио Свобода», действия властей по насильственной мобилизации мужчин усиливают раскол в обществе. На одном из видеороликов, распространившихся в интернете, видно, как 11 октября в Киеве, после концерта во Дворце спорта самой популярной в Украине рок-группы «Океан Эльзы», полицейские тащат по улице сопротивляющегося молодого человека в гражданской одежде, а стоящая рядом толпа кричит им: «Позор!». Этот инцидент предельно точно передает критическое столкновение в Украине двух реальностей – смерти, которую несет с собой война украинцев с российской агрессией, и жизни, которая, несмотря на ракетные обстрелы и атаки беспилотников, все равно продолжается.

«Одна половина страны плачет, а другая - прыгает от радости, - констатирует Алексей Гарань, профессор политологии и директор по исследованиям Киевского фонда демократических инициатив. - В попытках сдержать наступление Москвы Украина сталкивается с множеством проблем. Ключевой город на Донбассе может вскоре пасть, а атаки России на энергетическую инфраструктуру обещают крайне суровую зиму. К тому же, будущее, связанное с поддержкой Запада, с перспективами поставок Украине вооружений, финансовой помощи и дипломатической поддержки, омрачено предстоящими выборами в США и разногласиями среди членов Евросоюза». По словам украинского политолога Алексея Кошеля, мобилизационные рейды военкоматов и полиции выявляют проблему, «достигшую невероятных масштабов». «На передовой наблюдается острая нехватка солдат, - говорит Кошель. — Это проблема, которую Киев обязан решить, а ее последствия ощущаются не только на поле боя, но и усугубляют внутренние разногласия в обществе, когда Украине как никогда необходимо единство». Рут Дирмонд, старший научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, отмечает, что проблема нехватки личного состава актуальна и для российской армии, теряющей большое количество людей и техники. «Но для Украины это куда более острый вопрос», — подчеркивает Дирмонд.

Украинский военный аналитик Павел Нарожный подтвердил в интервью «Радио Свобода» нехватку людей на линии фронта. По его словам, «абсолютно во всех подразделениях ощущается кадровый дефицит». Ситуацию на передовой Нарожный описывает так: «У нас есть наблюдательный пункт или точка обороны, где должно быть как минимум тридцать солдат, но на самом деле их там 5–7. А на них нападают 30–40 российских солдат, и эти 5–7 бойцов вынуждены отражать атаку. Потому что не хватает живой силы. Людей просто нет». Саймон Шлегель, главный аналитик Международной кризисной группы по Украине, отмечает, что ВСУ не сможет победить Россию, имеющую столь явное превосходство в живой силе. Не говоря уже о том, что для достижения своих военных целей руководство Кремля готово заплатить и платит очень высокую цену. «Эта проблема не казалась таковой в первый год полномасштабного вторжения России, поскольку тогда добровольцы в Украине выстраивались у призывных пунктов в длинные очереди, желая отправиться на фронт и сражаться за Родину, - говорит Шлегель. - В ряде случаев они даже за свой счет покупали необходимое снаряжение и проходили обучение. Но сейчас ситуация изменилась, и поток добровольцев, желающих идти на фронт, иссяк».

По мнению эксперта, «Закон о мобилизации», принятый Радой после продолжительных дебатов, направлен на привлечение значительно большего количества военнослужащих. Согласно закону, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет обязаны предоставить свои личные данные в призывные пункты, гражданскую администрацию или зарегистрироваться в электронной системе «Резерв-плюс». «Благодаря этому закону стало известно, что резерв Украины составляет порядка 3,7 миллиона призывников – то есть, значительно больше тех двухсот тысяч военнослужащих, которых Киев надеется мобилизовать в этом году, - добавил Шлегель. - Однако существует множество проблем - от препятствий на пути к эффективному военному обучению и до коррупции, позволяющей призывникам с помощью взяток и других незаконных действий избегать службы в действующей армии. Существуют также препятствия для самой службы, в том числе отсутствие в «Законе о мобилизации» положений о демобилизации или ротации. Что вызывает понятные опасения как среди потенциальных новобранцев, так и среди измотанных солдат, беспрерывно воюющих с 2022 или 2023 года. На днях газета «Украинская правда» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры сообщила, что с января по сентябрь 2024 года было зарегистрировано около 18.300 случаев дезертирства, что в четыре раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Случаи принудительного призыва в ВСУ имели место и до принятия «Закона о мобилизации», однако затем подобные рейды участились, что, безусловно, усилило раскол в обществе. Например, жители расположенного на западе Чернигова недовольны тем, что молодых людей принуждают к службе в армии. «Куда их забирают, на смерть?» — спросил один из местных жителей. В то же время, военнослужащие, которые каждый день ценой жизни сдерживают наступление российской армии, недовольны тем, что часть общества, проявляя полное безразличие к войне и многотысячным жертвам, продолжает развлекаться и вести беззаботную жизнь в Киеве и других крупных городах. Этот контраст в обществе подрывает боевой дух армии.