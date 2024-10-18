Шольц едет в Стамбул обсуждать с Эрдоганом войну в Украине

Федеральный канцлер Олаф Шольц в субботу отправляется в Стамбул на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным представителя правительства ФРГ Вольфганга Бюхнера, на встрече, вероятно, будут обсуждаться война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке, а также тема миграции. Ожидается, что стороны обсудят также двусторонние и экономические вопросы. После переговоров планируется совместная пресс-конференция.

Согласно сообщениям СМИ, Турция может стать членом новой контактной группы по Украине. Также были предположения о возможных центрах депортации в Турции. Турецкие СМИ сообщили о планируемых сделках в сфере вооружений. Правительство Германии отказалось комментировать эти сообщения.