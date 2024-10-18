Молдаване рвутся к избирательным участкам…

В Молдове накануне выборов президента, которые пройдут в ближайшее воскресенье, опубликовали данные последних соцопросов, отражающих предпочтения избирателей. Хотя цифры в отчетах социологов разнятся, совершенно очевидно, что у действующего президента Майи Санду рейтинг несколько понизился, а у некоторых её конкурентов – вырос. При этом остается загадкой, кто выйдет на второе место. Согласно опросам, наибольшие шансы занять президентское кресло были у действующей главы государства Майи Санду, и в этом смысле за неделю до выборов ничего не изменилось – первое место принадлежит ей. Однако численные показатели незначительно упали.

У социологической компании CBS Research, работавшей по заказу сообщества WatchDog.MD, зафиксировано снижение всего на несколько десятых процента – с 36,1% до 35,8%. Опрос под названием Барометр общественного мнения (БОМ) от iData по заказу молдавского Института общественных политик показал только 29,5%. При этом на сайте независимых социологических опросов Votum.md из почти 10 тысяч посетителей 45,86% заявили о готовности отдать свой голос на выборах Майе Санду. Правда, этот проект завершили досрочно, обнаружив «накрутку» в пользу одного из кандидатов. Эксперт WatchDog во время презентации рейтинга отметил, что на протяжении года у нынешнего президента очень стабильный рейтинг с небольшими колебаниями. Аналогичную динамику демонстрирует и один из ее ближайших конкурентов, экс-прокурор Александр Стояногло, и его график мягко поднимается вверх.

Однако здесь наступает интригующий момент, поскольку основной соперник политика, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый, согласно опросу БОМ, движется с заметным опережением, а, по другим данным, теряет очки. Его прежний показатель удерживался на рубеже 8% -10%. Нынешние выводы БОМ относительно Стояногло – 11,6%, относительно Усатого – 13,3%. По версии WatchDog, Усатый набирает 6,4%, Стояногло – 9%. На Votum.md бывшего генпрокурора поддержали 25,49% опрошенных, а выдвиженец «Нашей партии» не поднялся выше отметки 9%. Что касается остальных кандидатов в президенты, то их шансы на победу считаются минимальными. Цифры в опросах так же различаются, но в тройку лидеров, скорее всего, войти не позволят. Неожиданное согласие в двух опросах обнаружилось в случае известной журналистки Натальи Морарь – 0,5 и 0,4%, хотя посетители Votum.md отдали ей 2,38%. Еще одну интересную тенденцию обнаружили эксперты БОМ в отношении двух других кандидатов – бывшего премьера Василия Тарлева, которого потенциально связывают с пророссийскими силами, и прокурора в отставке Виктории Фуртунэ. WatchDog не дает им и 2%, но в БОМ насчитали подъем до 6,1% у Тарлева и до 5,5% у Фуртунэ. Это позволяет им обогнать считавшуюся ранее возможным фаворитом гонки Ирину Влах.