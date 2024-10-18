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Приедет ли Путин в Баку?

Молдаване рвутся к избирательным участкам…

наша корреспонденция
Анна Жданова, специально для haqqin.az, Кишинев
14:10 554

В Молдове накануне выборов президента, которые пройдут в ближайшее воскресенье, опубликовали данные последних соцопросов, отражающих предпочтения избирателей. Хотя цифры в отчетах социологов разнятся, совершенно очевидно, что у действующего президента Майи Санду рейтинг несколько понизился, а у некоторых её конкурентов – вырос. При этом остается загадкой, кто выйдет на второе место.

Согласно опросам, наибольшие шансы занять президентское кресло были у действующей главы государства Майи Санду, и в этом смысле за неделю до выборов ничего не изменилось – первое место принадлежит ей. Однако численные показатели незначительно упали.

Рейтинги Санду упали, но она по-прежнему лидирует

У социологической компании CBS Research, работавшей по заказу сообщества WatchDog.MD, зафиксировано снижение всего на несколько десятых процента – с 36,1% до 35,8%. Опрос под названием Барометр общественного мнения (БОМ) от iData по заказу молдавского Института общественных политик показал только 29,5%.

При этом на сайте независимых социологических опросов Votum.md из почти 10 тысяч посетителей 45,86% заявили о готовности отдать свой голос на выборах Майе Санду. Правда, этот проект завершили досрочно, обнаружив «накрутку» в пользу одного из кандидатов.

Эксперт WatchDog во время презентации рейтинга отметил, что на протяжении года у нынешнего президента очень стабильный рейтинг с небольшими колебаниями. Аналогичную динамику демонстрирует и один из ее ближайших конкурентов, экс-прокурор Александр Стояногло, и его график мягко поднимается вверх.

Стояногло может стать вторым, но не первым

Однако здесь наступает интригующий момент, поскольку основной соперник политика, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый, согласно опросу БОМ, движется с заметным опережением, а, по другим данным, теряет очки. Его прежний показатель удерживался на рубеже 8% -10%.

Нынешние выводы БОМ относительно Стояногло – 11,6%, относительно Усатого – 13,3%. По версии WatchDog, Усатый набирает 6,4%, Стояногло – 9%. На Votum.md бывшего генпрокурора поддержали 25,49% опрошенных, а выдвиженец «Нашей партии» не поднялся выше отметки 9%.

Что касается остальных кандидатов в президенты, то их шансы на победу считаются минимальными. Цифры в опросах так же различаются, но в тройку лидеров, скорее всего, войти не позволят. Неожиданное согласие в двух опросах обнаружилось в случае известной журналистки Натальи Морарь – 0,5 и 0,4%, хотя посетители Votum.md отдали ей 2,38%.

Еще одну интересную тенденцию обнаружили эксперты БОМ в отношении двух других кандидатов – бывшего премьера Василия Тарлева, которого потенциально связывают с пророссийскими силами, и прокурора в отставке Виктории Фуртунэ. WatchDog не дает им и 2%, но в БОМ насчитали подъем до 6,1% у Тарлева и до 5,5% у Фуртунэ. Это позволяет им обогнать считавшуюся ранее возможным фаворитом гонки Ирину Влах.

У Кремля с Тарлевым нет никаких шансов

Экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах стоит в рейтингах особняком, стабильно держась в коридоре 2 -4%, но все тот же Votum.md вновь удивил, показывая 7,99%.

Относительно всенародного референдума по вступлению Молдовы в ЕС, который пройдет одновременно с президентскими выборами, социологический опрос WatchDog говорит, что 55,1% граждан Молдовы вероятнее всего проголосуют за европейский вектор и внесение изменений в Конституцию страны, а 34,5% выскажутся против этого.

Эксперты также отметили значительный рост осведомленности избирателей о сути и задачах предстоящего плебисцита. Так, в сентябре менее трети респондентов знали, как будет сформулирован вопрос в бюллетене, а за неделю до выборов их оказалось уже 55,1%.

Опубликованные цифры соцопроса обещают небывалую явку на выборах президента Молдовы и на референдуме 20 октября. Согласно этим данным, более 85% молдавских граждан абсолютно уверены, что придут на избирательные участки.

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