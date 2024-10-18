Арестовывают людей Погосяна

В Армении арестованы 8 членов партии экс-главы службы принудительного исполнения Армении генерал-майора Миграна Погосяна.

Как пишут армянские СМИ, вчера вечером, около 23:15, люди в штатском в сопровождении патрульной службы без каких-либо на то оснований остановили автомобиль членов партии «Армянское общенациональное единство».

После чего вице-президент партии Арарат Аветисян, Айк Степанян и Армине Симонян, а также другие члены молодежного союза партии были насильно доставлены в ереванский полицейский участок Шенгавит. Всего, как сообщается, арестовано 8 членов партии, из них 3 девушки.