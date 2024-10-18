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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

В Баку собрался весь свет мирового лыжного альпинизма

И даже Томас Бах шлет привет
Отдел спорта
14:18 310

Сегодня в Баку состоялась 17-я пленарная ассамблея Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF).

В мероприятии, которое впервые проводилось в Азербайджане, приняли участие около 60 представителей из 24 стран.

В начале заседания участникам было продемонстрировано видеообращение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Далее вице-президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Флориан Зенгстшмид в своей речи отметил, что за последние годы как государством, так и Федерацией проделана значительная работа в направлении развития зимних видов спорта в нашей стране: создается необходимая инфраструктура, растут местные спортсмены, повышается интерес населения к зимним видам спорта.

Он отметил, что проведение в марте этого года в Азербайджане соревнований международной серии по лыжному альпинизму, открытие ледового катка, а также старт в развитии ряда зимних видов спорта являются яркими примерами прогресса.

Флориан Зенгстшмид обратил внимание на то, что на самом высоком уровне ведется работа по организации Кубка мира по лыжному альпинизму, который пройдет в Туристическом центре «Шахдаг» в январе 2025 года.

Президент Международной федерации лыжного альпинизма Регула Мейер высоко оценила рост интереса к горнолыжному спорту в Азербайджане, создание трасс и инфраструктуры, соответствующих международным стандартам. Регула Мейер сообщила, что Международная федерация готова в будущем проводить в Азербайджане такие масштабные соревнования, как чемпионаты Европы и мира.

В ходе обсуждений на Ассамблее была представлена информация о деятельности Международной федерации лыжного альпинизма в течение года, предстоящих целях и планируемых проектах. Также в Федерацию были приняты новые члены.

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