В Баку собрался весь свет мирового лыжного альпинизма

В мероприятии, которое впервые проводилось в Азербайджане, приняли участие около 60 представителей из 24 стран.

Далее вице-президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Флориан Зенгстшмид в своей речи отметил, что за последние годы как государством, так и Федерацией проделана значительная работа в направлении развития зимних видов спорта в нашей стране: создается необходимая инфраструктура, растут местные спортсмены, повышается интерес населения к зимним видам спорта.

Он отметил, что проведение в марте этого года в Азербайджане соревнований международной серии по лыжному альпинизму, открытие ледового катка, а также старт в развитии ряда зимних видов спорта являются яркими примерами прогресса.