PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка

В Баку завершился национальный инновационный форум InMerge Innovation Summit 2024, в ходе которого была представлена дорожная карта развития в Азербайджане экономики искусственного интеллекта, а также подписано многосторонее соглашение по созданию венчурного фонда InMerge. Его участниками станут Азербайджанская инвестиционная компания, Агентство инноваций и цифрового развития, PASHA Innovation и турецкая компания DSM Grup Darışmanlık İletişim ve Satış Ticaret. Напомним, что в прошлом году на первый международный саммит InMerge Innovation Summit в Баку приехал Стив Возняк - легенда нового цифрового мира, соучредитель компании Apple, а также проектировщик первых портативных компьютеров, в каком-то смысле опередивших время.

PASHA Holding решает сразу несколько стратегических задач Платформа INMerge была создана PASHA Holding, чтобы поддерживать эффективный вход Азербайджана в цифровой мир на собственных позициях. А именно - с качественно подготовленными кадрами, способными на равных конкурировать за престижные места в глобальных компаниях, и национально ориентированными проектами, направленными на развитие азербайджанской экономики. В задаче одновременной подготовки кадрового потенциала "на экспорт" и внутренних инвестиций в развитие многоплановой цифровой архитектуры нет никакого конфликта интересов. Для изучения механизмов внедрения различных передовых идей в инновационной и цифровой экономике молодые азербайджанские инженеры должны быть готовы черпать опыт в ведущих мировых компаниях. Но при этом PASHA Holding как системный инфраструктурный инвестор внутри Азербайджана берет на себя обязательства поддерживать национальные стартапы и комплексные решения для отраслей национальной экономики, имеющих как коммерческую, так и стратегическую ценность. Несмотря на сравнительно небольшой капитал в четыре миллиона долларов, венчурный фонд InMerge призван способствовать цифровому переходу как в Азербайджане, так в дружественных Баку странах путем предоставления капитальных инвестиций стартапам на Южном Кавказе, в Центральной Азии, Центральной и Восточной Европе, а также в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Учитывая, что диапазон потенциальных заявок на стартовое финансирование — это широкий спектр от финансовых технологий и сферы образования до сельского хозяйства и применения искусственного интеллекта в промышленности, можно ожидать, что азербайджанский проект внесёт дополнительный вклад в образ Азербайджана как современной технологически развитой страны со стратегическим видением глобального будущего и своего места в нем. Поддерживая стратегию декарбонизационного замещения азербайджанской экономики новыми сферами доходов, PASHA Holding решает сразу несколько стратегических задач.

Что за три фактора? Во-первых, насыщает национальную экономику новыми проектами, превращая Азербайджан в регионального лидера по стартап-экосистемам. Это процесс требует достаточно длительных и постоянных усилий совместно с ведущими промышленными компаниями, такими как SOCAR и ведущими университетами страны. Во-вторых, создаёт среду, потенциально способную поддерживать в стране несырьевую конъюнктуру. В 2030-е годы две трети поступлений национального бюджета в Азербайджане должны формироваться за счёт ненефтегазовых доходов. А потому уже сегодня необходимо "выращивать" новые отрасли и компании, способные в будущем реализовать эти задачи. В-третьих, формирует задел для взаимодействия как с западными, так и с азиатскими экосистемами, которые по существу будут делить между собой пространство глобального мира. Уже сейчас очевидно, что через взаимодействие с китайской Huawei и американской Cisco Азербайджан получает возможность сравнивать технологические платформы разных геополитических центров в области аналитики больших данных. При этом опираясь на собственные центры отработки данных, расположенные в Баку и Евлахе, и новые сетевые объекты, объединяющие данные по проектам "Умный город" и "Умная деревня". С рядом стран БРИКС Азербайджан может начать комплексное взаимодействие в разных IT сферах. В частности, у компаний ОАЭ есть опыт по автоматизации нефтегазодобычи, у Индии - эффективные решения для сельского хозяйства, у Саудовской Аравии - управление сетью возобновляемых источников энергии.

Надо сказать, что фонд InMerge – далеко не первый венчурный проект азербайджанского происхождения. В ноябре 2022 года был учрежден Caucasus Ventures - совместный проект Агентства инноваций и цифрового развития, PASHA Holding и группы индивидуальных инвесторов с бюджетом 1,3 миллиона манатов. Определенным стимулом развития новой сферы азербайджанских инвестиций стал саммит стартапов Take Off Baku, проходивший в 2022 году в рамках Teknofest Azerbaijan. Одним из примеров развития данной тематики стал проект инновационного центра SABAH.HUB, который создал венчурный фонд с капиталом в 25 миллионов долларов. Сегодня трудно сказать, какой будет судьба частных инвестиций в этой достаточно рискованной, зависящей от множества факторов сфере. На межгосударственном уровне обращает на себя внимание появление в прошлом году совместного проекта азербайджанской инвестиционной компании с ведущим мировым венчурным лидером - компанией OurCrowd, инвестирующей в израильский технологический стартап. В рамках данного проекта планируется создать новые производства и внедрить в уже имеющиеся эффективные технологии высокопродуктивные семена овощных и плодовых культур, создать решения для "умных" парниковых хозяйств и высокопродуктивного животноводства. Израиль намерен предоставить Азербайджану уникальные технологии, позволяющие кратно увеличить урожайность пшеницы в новых экономических районах с расчетом увеличения объемов производства зерна до уровня, дающего возможность ее экспорта. Азербайджанский интеллект: от национальной смекалки к цифровой платформе Выступая на InMerge Innovation Summit 2024, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заверил, что как минимум один инновационный центр в одном из национальных университетов будет ориентирован исключительно на развитие искусственного интеллекта. По словам Набиева, технологии AI (искусственного интеллекта) будут преподавать во всех технологических вузах Азербайджана, а AI-платформы уже сейчас создают условия для широкого использования этих технологий не только в частном, но и в государственном секторе.

Стратегия по развитию технологий AI в Азербайджане на период 2023-2026 годов прогнозирует, что данная сфера будет влиять на формирование до 18 процентов ВВП страны. Речь, прежде всего, о сферах нефтегазодобычи, транспортных коммуникациях, горнорудной добыче, развитии государственных услуг, "умного" социального субсидирования, налогообложения и банковской сферы. Кроме того, значительное внимание правительства Азербайджана будет уделено повышению навыков и знаний молодого поколения. Ежегодно планируется подготавливать три тысячи специалистов для компаний IТ-сектора. Опыт России указывает, что даже в условиях экономических санкций технологии искусственного интеллекта могут быть успешными. Согласно отчётам по финансовым операциям, в 2023 году российский «СберБанк» получил от применения AI-технологий 350 миллиардов рублей финансового эффекта. Принято решение образовать межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, которую возглавил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин. В мире AI сегодня доминируют такие технологические гиганты, как Google, Meta, OpenAI и DeepMind. У них есть огромные ресурсы - тысячи инженеров и исследователей, огромные гигабайты данных для тренировки моделей с сотнями миллиардов параметров. Но значит ли это, что небольшим исследовательским группам и стартапам нечем заняться в AI?