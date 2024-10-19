PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
В Баку завершился национальный инновационный форум InMerge Innovation Summit 2024, в ходе которого была представлена дорожная карта развития в Азербайджане экономики искусственного интеллекта, а также подписано многосторонее соглашение по созданию венчурного фонда InMerge.
Его участниками станут Азербайджанская инвестиционная компания, Агентство инноваций и цифрового развития, PASHA Innovation и турецкая компания DSM Grup Darışmanlık İletişim ve Satış Ticaret.
Напомним, что в прошлом году на первый международный саммит InMerge Innovation Summit в Баку приехал Стив Возняк - легенда нового цифрового мира, соучредитель компании Apple, а также проектировщик первых портативных компьютеров, в каком-то смысле опередивших время.
PASHA Holding решает сразу несколько стратегических задач
Платформа INMerge была создана PASHA Holding, чтобы поддерживать эффективный вход Азербайджана в цифровой мир на собственных позициях. А именно - с качественно подготовленными кадрами, способными на равных конкурировать за престижные места в глобальных компаниях, и национально ориентированными проектами, направленными на развитие азербайджанской экономики.
В задаче одновременной подготовки кадрового потенциала "на экспорт" и внутренних инвестиций в развитие многоплановой цифровой архитектуры нет никакого конфликта интересов.
Для изучения механизмов внедрения различных передовых идей в инновационной и цифровой экономике молодые азербайджанские инженеры должны быть готовы черпать опыт в ведущих мировых компаниях. Но при этом PASHA Holding как системный инфраструктурный инвестор внутри Азербайджана берет на себя обязательства поддерживать национальные стартапы и комплексные решения для отраслей национальной экономики, имеющих как коммерческую, так и стратегическую ценность.
Несмотря на сравнительно небольшой капитал в четыре миллиона долларов, венчурный фонд InMerge призван способствовать цифровому переходу как в Азербайджане, так в дружественных Баку странах путем предоставления капитальных инвестиций стартапам на Южном Кавказе, в Центральной Азии, Центральной и Восточной Европе, а также в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.
Учитывая, что диапазон потенциальных заявок на стартовое финансирование — это широкий спектр от финансовых технологий и сферы образования до сельского хозяйства и применения искусственного интеллекта в промышленности, можно ожидать, что азербайджанский проект внесёт дополнительный вклад в образ Азербайджана как современной технологически развитой страны со стратегическим видением глобального будущего и своего места в нем.
Поддерживая стратегию декарбонизационного замещения азербайджанской экономики новыми сферами доходов, PASHA Holding решает сразу несколько стратегических задач.
Что за три фактора?
Во-первых, насыщает национальную экономику новыми проектами, превращая Азербайджан в регионального лидера по стартап-экосистемам. Это процесс требует достаточно длительных и постоянных усилий совместно с ведущими промышленными компаниями, такими как SOCAR и ведущими университетами страны.
Во-вторых, создаёт среду, потенциально способную поддерживать в стране несырьевую конъюнктуру. В 2030-е годы две трети поступлений национального бюджета в Азербайджане должны формироваться за счёт ненефтегазовых доходов. А потому уже сегодня необходимо "выращивать" новые отрасли и компании, способные в будущем реализовать эти задачи.
В-третьих, формирует задел для взаимодействия как с западными, так и с азиатскими экосистемами, которые по существу будут делить между собой пространство глобального мира. Уже сейчас очевидно, что через взаимодействие с китайской Huawei и американской Cisco Азербайджан получает возможность сравнивать технологические платформы разных геополитических центров в области аналитики больших данных. При этом опираясь на собственные центры отработки данных, расположенные в Баку и Евлахе, и новые сетевые объекты, объединяющие данные по проектам "Умный город" и "Умная деревня".
С рядом стран БРИКС Азербайджан может начать комплексное взаимодействие в разных IT сферах. В частности, у компаний ОАЭ есть опыт по автоматизации нефтегазодобычи, у Индии - эффективные решения для сельского хозяйства, у Саудовской Аравии - управление сетью возобновляемых источников энергии.
Надо сказать, что фонд InMerge – далеко не первый венчурный проект азербайджанского происхождения. В ноябре 2022 года был учрежден Caucasus Ventures - совместный проект Агентства инноваций и цифрового развития, PASHA Holding и группы индивидуальных инвесторов с бюджетом 1,3 миллиона манатов.
Определенным стимулом развития новой сферы азербайджанских инвестиций стал саммит стартапов Take Off Baku, проходивший в 2022 году в рамках Teknofest Azerbaijan. Одним из примеров развития данной тематики стал проект инновационного центра SABAH.HUB, который создал венчурный фонд с капиталом в 25 миллионов долларов.
Сегодня трудно сказать, какой будет судьба частных инвестиций в этой достаточно рискованной, зависящей от множества факторов сфере. На межгосударственном уровне обращает на себя внимание появление в прошлом году совместного проекта азербайджанской инвестиционной компании с ведущим мировым венчурным лидером - компанией OurCrowd, инвестирующей в израильский технологический стартап. В рамках данного проекта планируется создать новые производства и внедрить в уже имеющиеся эффективные технологии высокопродуктивные семена овощных и плодовых культур, создать решения для "умных" парниковых хозяйств и высокопродуктивного животноводства.
Израиль намерен предоставить Азербайджану уникальные технологии, позволяющие кратно увеличить урожайность пшеницы в новых экономических районах с расчетом увеличения объемов производства зерна до уровня, дающего возможность ее экспорта.
Азербайджанский интеллект: от национальной смекалки к цифровой платформе
Выступая на InMerge Innovation Summit 2024, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заверил, что как минимум один инновационный центр в одном из национальных университетов будет ориентирован исключительно на развитие искусственного интеллекта. По словам Набиева, технологии AI (искусственного интеллекта) будут преподавать во всех технологических вузах Азербайджана, а AI-платформы уже сейчас создают условия для широкого использования этих технологий не только в частном, но и в государственном секторе.
Стратегия по развитию технологий AI в Азербайджане на период 2023-2026 годов прогнозирует, что данная сфера будет влиять на формирование до 18 процентов ВВП страны. Речь, прежде всего, о сферах нефтегазодобычи, транспортных коммуникациях, горнорудной добыче, развитии государственных услуг, "умного" социального субсидирования, налогообложения и банковской сферы.
Кроме того, значительное внимание правительства Азербайджана будет уделено повышению навыков и знаний молодого поколения. Ежегодно планируется подготавливать три тысячи специалистов для компаний IТ-сектора.
Опыт России указывает, что даже в условиях экономических санкций технологии искусственного интеллекта могут быть успешными. Согласно отчётам по финансовым операциям, в 2023 году российский «СберБанк» получил от применения AI-технологий 350 миллиардов рублей финансового эффекта. Принято решение образовать межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, которую возглавил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
В мире AI сегодня доминируют такие технологические гиганты, как Google, Meta, OpenAI и DeepMind. У них есть огромные ресурсы - тысячи инженеров и исследователей, огромные гигабайты данных для тренировки моделей с сотнями миллиардов параметров. Но значит ли это, что небольшим исследовательским группам и стартапам нечем заняться в AI?
Вовсе нет!
В Азербайджане уже есть команды проектировщиков, адаптирующих открытие модели вроде LLaMA, Stable Diffusion под конкретные прикладные задачи национальных заказчиков.
Также азербайджанские специалисты могут включиться в работу по исследованию ошибок и уязвимостей больших моделей, чтобы разработать методы их детекции и устранения. Следует понимать, что даже такие оптимальные модели, как GPT-4, порой могут выдавать неверные факты, проявлять предвзятость, быть подвержены атакам… И здесь для исследований, имеющих, в том числе, и политический аспект, открывается огромное поле.
Далеко не всегда большие и универсальные модели работают лучше, чем модели, обученные на специфичных национальных данных. Именно небольшие креативные команды зачастую делают прорывы и открывают новые направления, которые потом подхватывают большие компании. Главное - выбрать правильный фокус и упорно работать над решением важных проблем на стыке AI и конкретных предметных областей.
Учитывая нынешнюю скорость технологических процессов, можно с уверенностью утверждать, что в Азербайджане скоро появятся новые экономические институты и прочно встанут на ноги компании, демонстрирующие успех предпринимательства и технологического прогресса в цифровой сфере.