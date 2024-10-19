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Приедет ли Путин в Баку?

Украину возьмут в НАТО только целиком

14:46 1126

Принятие Украины в НАТО без временно оккупированных территорий не является предметом дискуссий. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции страны Ольга Стефанишина в интервью.

По ее словам, членство Украины в Альянсе возможно только после завершения российско-украинской войны, но при приглашении в блок ситуация может меняться. «По приглашению составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно предпринять, это вопрос физической совместимости. Но это позже. Сейчас приглашение вообще не обсуждается», - сказала Стефанишина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные должностные лица избегают прямого обсуждения возможности принятия Украины в НАТО в обмен на то, что она откажется от оккупированных территорий. Зеленский отметил, что подобные предложения не озвучивались украинскому правительству напрямую.

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