Украину возьмут в НАТО только целиком

Принятие Украины в НАТО без временно оккупированных территорий не является предметом дискуссий. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции страны Ольга Стефанишина в интервью.

По ее словам, членство Украины в Альянсе возможно только после завершения российско-украинской войны, но при приглашении в блок ситуация может меняться. «По приглашению составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно предпринять, это вопрос физической совместимости. Но это позже. Сейчас приглашение вообще не обсуждается», - сказала Стефанишина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные должностные лица избегают прямого обсуждения возможности принятия Украины в НАТО в обмен на то, что она откажется от оккупированных территорий. Зеленский отметил, что подобные предложения не озвучивались украинскому правительству напрямую.