В масс-медиа, российских и западных, широко обсуждается тема о том, что 12,5 тысячи северокорейских военнослужащих прибыли на полигоны российского Дальнего Востока для участия в войне в Украине. Но что там 12,5 тысячи. Северокорейских военных на украинском фронте будет больше, гораздо больше. Как прогнозируют российские «военкоры» - о компетентности которых можно судить потому, что в их первых рядах небезызвестный читателям haqqin.az Сема Пегов – Ким Чен Ын готов подарить Владимиру Путину не менее 100 тысяч своих «солдатиков». Буквально несколько дней назад haqqin.az уже писал, что масштабная переброска северокорейских военнослужащих для участия в путинской войне – чушь, мифотворчество и совершенно завиральная идея. Но, как выяснилось, идея, придуманная украинскими пропагандистами, просто обязанными гнать подобные «страшные картинки» для западного потребителя, чтобы он раскошеливался, – очень хорошо продается в масс-медиа.

И уже впору говорить об информационной эпидемии, это политкорректное название массового помешательства или истерии под названием «боевые северокорейцы в степях Украины», которая поражает мозги журналистского сообщества. Хотя неопровержимых доказательств этого как не было, так и нет. И то, что демонстрируется почтенной публике, – полностью сфабриковано. Благо, что современные информационные и медийные технологии предоставляют для таких фальсификаций самые широкие возможности. Так что подобные «утки» летят мощными косяками. Поскольку – выгодно. Поскольку – читабельно. Поскольку – расходятся как горячие пирожки. А раз есть спрос – значит, обязательно появится предложение. В товарных количествах. И подкрепленное «железобетонными доказательствами» в виде килограммов «документов» и гигабайтами видеороликов. Ну, а когда эпидемия пройдет, – запустившие этот информационный вирус поступят по примеру армянских генштабистов. Которые, когда их приперли с требованием предъявить тела арабских наемников, воевавших на стороне Азербайджана, на чистом глазу сообщили: «Тела предъявить не можем, их дикие кабаны съели». Что-то подобное, видимо, произойдет и в истории с северокорейскими военными.