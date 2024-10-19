Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
В масс-медиа, российских и западных, широко обсуждается тема о том, что 12,5 тысячи северокорейских военнослужащих прибыли на полигоны российского Дальнего Востока для участия в войне в Украине.
Но что там 12,5 тысячи. Северокорейских военных на украинском фронте будет больше, гораздо больше. Как прогнозируют российские «военкоры» - о компетентности которых можно судить потому, что в их первых рядах небезызвестный читателям haqqin.az Сема Пегов – Ким Чен Ын готов подарить Владимиру Путину не менее 100 тысяч своих «солдатиков».
Буквально несколько дней назад haqqin.az уже писал, что масштабная переброска северокорейских военнослужащих для участия в путинской войне – чушь, мифотворчество и совершенно завиральная идея. Но, как выяснилось, идея, придуманная украинскими пропагандистами, просто обязанными гнать подобные «страшные картинки» для западного потребителя, чтобы он раскошеливался, – очень хорошо продается в масс-медиа.
И уже впору говорить об информационной эпидемии, это политкорректное название массового помешательства или истерии под названием «боевые северокорейцы в степях Украины», которая поражает мозги журналистского сообщества. Хотя неопровержимых доказательств этого как не было, так и нет. И то, что демонстрируется почтенной публике, – полностью сфабриковано. Благо, что современные информационные и медийные технологии предоставляют для таких фальсификаций самые широкие возможности.
Так что подобные «утки» летят мощными косяками. Поскольку – выгодно. Поскольку – читабельно. Поскольку – расходятся как горячие пирожки. А раз есть спрос – значит, обязательно появится предложение. В товарных количествах. И подкрепленное «железобетонными доказательствами» в виде килограммов «документов» и гигабайтами видеороликов.
Ну, а когда эпидемия пройдет, – запустившие этот информационный вирус поступят по примеру армянских генштабистов. Которые, когда их приперли с требованием предъявить тела арабских наемников, воевавших на стороне Азербайджана, на чистом глазу сообщили: «Тела предъявить не можем, их дикие кабаны съели». Что-то подобное, видимо, произойдет и в истории с северокорейскими военными.
Но, вообще-то, причиной появления этого материала явилась не сама история появления этого мифа, не то, как он «обрастает мясом», хотя это картина столь же душещипательная и впечатляющая, сколь и натягивание совы на глобус. Я просто пытаюсь пояснить, как этот миф вообще соответствует реальной картине мира, в том числе – реальной политике Северной Кореи.
Без позиции Китая рассматривать вопрос о переброске северокорейских военных на фронт в Украине совершенно бессмысленно. А эта позиция заключается в том, что Пекину по ряду причин выгодно затягивать российско-украинский конфликт как можно дольше.
С другой стороны, Китаю совершенно не улыбается по той же причине оказание такой помощи России, при которой она завершит конфликт в свою пользу. Во-первых, тогда конфликтность между США и Китаем неизбежно вырастет, а во-вторых, это как раз-таки противоречит установке на затягивание конфликта.
В этих условиях усиливать возможности России помощью из Северной Кореи не нужно ни китайцам, ни самим северным корейцам. А кроме того, главный противник Пхеньяна – Сеул. И именно в отношении него направлены все основные усилия Ким Чен Ына. Поэтому он ни за что не пойдет на ослабление своей армии, расходуя ее в далекой и чуждой ему Украине.
Что непонятно тем, для кого мир замкнулся вокруг российско-украинского конфликта, и кто считает, что именно это – главная тема в мире. Важная – да, но не главная. У остальных стран достаточно своих проблем, чтобы на ней зацикливаться. Исходя из этого, они и строят свою внешнюю политику, в которой российско-украинский конфликт – лишь один из факторов.