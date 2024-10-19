Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву

Как пишут российские СМИ, правоохранители РФ узнали о бизнес-интересах Алексаняна с армянским предпринимателем из Сочи Рубеном Татуляном (Робсоном), который объявлен в розыск в рамках уголовных дел, в которых фигурируют миллиарды рублей.

При этом журналистам также стало известно о том, что бизнес-связь Алексаняна и Робсона была всего лишь поводом, а причина в совершенно другом.

Так, Алексанян пытался снабжать своей сельскохозяйственной продукцией известный в Москве оптовый центр Food City, который принадлежит проживающему в РФ азербайджанскому предпринимателю Году Нисанову.

Последний известен своими огромными связями и влиянием в силовых кругах РФ. Узнав, что Самвел Алексанян пытается снабжать его базы сельскохозяйственной продукцией, он «попросил» правоохранительную систему РФ и своих близких найти повод для запрета Алексаняну въезда в РФ. После этого была «обнаружена» якобы формальная причина в виде бизнес-связей между ним и Робсоном.

Другим так называемым объяснением стало обнаружение щедрых «даров» Алексаняна партии «Гражданский договор», что было оценено как «финансирование недружественных режимов».