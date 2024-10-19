USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву

15:25 2699

Предпринимателю, бывшему депутату Национального собрания Армении Самвелу Алексаняну запретили въезд в Москву.

Как пишут российские СМИ, правоохранители РФ узнали о бизнес-интересах Алексаняна с армянским предпринимателем из Сочи Рубеном Татуляном (Робсоном), который объявлен в розыск в рамках уголовных дел, в которых фигурируют миллиарды рублей.

При этом журналистам также стало известно о том, что бизнес-связь Алексаняна и Робсона была всего лишь поводом, а причина в совершенно другом.

Так, Алексанян пытался снабжать своей сельскохозяйственной продукцией известный в Москве оптовый центр Food City, который принадлежит проживающему в РФ азербайджанскому предпринимателю Году Нисанову.

Последний известен своими огромными связями и влиянием в силовых кругах РФ. Узнав, что Самвел Алексанян пытается снабжать его базы сельскохозяйственной продукцией, он «попросил» правоохранительную систему РФ и своих близких найти повод для запрета Алексаняну въезда в РФ. После этого была «обнаружена» якобы формальная причина в виде бизнес-связей между ним и Робсоном.

Другим так называемым объяснением стало обнаружение щедрых «даров» Алексаняна партии «Гражданский договор», что было оценено как «финансирование недружественных режимов».

Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
16:41 175
Нетаньяху покушением не напугаешь
Нетаньяху покушением не напугаешь обновлено 16:21
16:21 7323
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей горячая тема
14:54 2104
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 4275
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
15:25 2700
Глава МИД Франции о новом масштабе войны
Глава МИД Франции о новом масштабе войны обновлено 15:10
15:10 2711
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка статья концептуальная
14:37 1849
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 6873
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 3936
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 6673
Молдаване рвутся к избирательным участкам…
Молдаване рвутся к избирательным участкам… наша корреспонденция
14:10 1512

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
16:41 175
Нетаньяху покушением не напугаешь
Нетаньяху покушением не напугаешь обновлено 16:21
16:21 7323
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей горячая тема
14:54 2104
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 4275
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
15:25 2700
Глава МИД Франции о новом масштабе войны
Глава МИД Франции о новом масштабе войны обновлено 15:10
15:10 2711
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка статья концептуальная
14:37 1849
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 6873
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 3936
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 6673
Молдаване рвутся к избирательным участкам…
Молдаване рвутся к избирательным участкам… наша корреспонденция
14:10 1512
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться