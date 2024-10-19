Миротворцам в Ливане хотят дать оружие

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель призвал пересмотреть мандат миротворческой миссии ООН в Ливане и предоставить ей более широкий военный мандат. Об этом Боррель заявил журналистам по прибытии на встречу в Неаполе министров обороны стран Группы семи.

"Мандат миротворцев сейчас не является исполнительным. То есть, если они патрулируют местность, и они обнаруживают ракетную установку "Хезболлах". Все что они могут сделать - это позвонить ливанской армии и призвать ее принять меры. Но они не могут ничего сделать с ней сами. Возможно, можно расширить их роль, но это потребует единого решения Совета безопасности ООН. Поскольку они там находятся не по воле генерального секретаря ООН, а по решению СБ ООН", - подчеркнул Боррель.

Он не уточнил, должен ли новый мандат давать миротворцам ООН право на открытие ответного огня при обстрелах их позиций.