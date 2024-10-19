USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Миротворцам в Ливане хотят дать оружие

15:52 436

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель призвал пересмотреть мандат миротворческой миссии ООН в Ливане и предоставить ей более широкий военный мандат. Об этом Боррель заявил журналистам по прибытии на встречу в Неаполе министров обороны стран Группы семи.

"Мандат миротворцев сейчас не является исполнительным. То есть, если они патрулируют местность, и они обнаруживают ракетную установку "Хезболлах". Все что они могут сделать - это позвонить ливанской армии и призвать ее принять меры. Но они не могут ничего сделать с ней сами. Возможно, можно расширить их роль, но это потребует единого решения Совета безопасности ООН. Поскольку они там находятся не по воле генерального секретаря ООН, а по решению СБ ООН", - подчеркнул Боррель.

Он не уточнил, должен ли новый мандат давать миротворцам ООН право на открытие ответного огня при обстрелах их позиций.

Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
16:41 180
Нетаньяху покушением не напугаешь
Нетаньяху покушением не напугаешь обновлено 16:21
16:21 7325
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей горячая тема
14:54 2107
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 4277
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
15:25 2702
Глава МИД Франции о новом масштабе войны
Глава МИД Франции о новом масштабе войны обновлено 15:10
15:10 2713
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка статья концептуальная
14:37 1850
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 6876
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 3936
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 6674
Молдаване рвутся к избирательным участкам…
Молдаване рвутся к избирательным участкам… наша корреспонденция
14:10 1513

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
16:41 180
Нетаньяху покушением не напугаешь
Нетаньяху покушением не напугаешь обновлено 16:21
16:21 7325
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей горячая тема
14:54 2107
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 4277
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
15:25 2702
Глава МИД Франции о новом масштабе войны
Глава МИД Франции о новом масштабе войны обновлено 15:10
15:10 2713
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка статья концептуальная
14:37 1850
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 6876
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 3936
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 6674
Молдаване рвутся к избирательным участкам…
Молдаване рвутся к избирательным участкам… наша корреспонденция
14:10 1513
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться