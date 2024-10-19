Мертвого Синвара обменяют на заложников

Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано для обмена на израильских пленных в качестве «разменной монеты», сообщает CNN со ссылкой на источники. Сейчас останки руководителя палестинской радикальной группировки, который был убит ЦАХАЛ 16 октября, находятся «в секретном месте» в Израиле.

Сейчас у ХАМАС, сообщает телеканал, более 100 израильских заложников, их освобождение — одна из приоритетных целей для Иерусалима. По словам одного из источников CNN, израильские власти сейчас обдумывают, как «быстро оказать давление» на ХАМАС, чтобы он их отпустил.

«Если ХАМАС хочет обменять его [Синвара] останки на израильтян, мертвых или живых, то это нормально», — заявил он.

По информации собеседников CNN, тело Синвара, скорее всего, будет рассматриваться как «разменная монета», а обмен на заложников, вероятно, станет единственным способом вернуть останки лидера ХАМАС в сектор Газа.

«В противном случае его передачи не произойдет», — сказал источник.

Израиль, по информации собеседников CNN, не исключает, что возвращение останков Синвара в сектор Газа может «сплотить сторонников ХАМАСА», а место его захоронения — стать «святыней для последователей».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог в пятницу, 18 октября, провели совещание, на котором обсуждалось «значительное окно возможностей», которое открывает убийство Синвара для возвращения заложников.

Ранее Нетаньяху призвал членов ХАМАС, удерживающих заложников, сложить оружие и вернуть пленных, пообещав, что в этом случае их оставят в живых.