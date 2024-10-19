Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает

Вилаят Гулиев, министр иностранных дел Азербайджана в начале 2000-х, а ныне посол в Боснии и Герцеговине, в своей книге мемуаров, выпущенной в 2023 году, раскрыл некоторые «секреты» об одном из основателей правящей партии «Новый Азербайджана» (YAP), бывшем генеральном консуле в Стамбуле Хейреддине Годже. Похоже, что сам Годжа лишь недавно узнал о существовании мемуаров Вилаята Гулиева и назвал «выдумками» все, что было написано о нем в этой книге. Важно уточнить, что бывший министр построил книгу «Вилаят Гулиев: воспоминания о великом человеке» на основе мемуаров о бывшем президенте Гейдаре Алиеве и, в частности, привел слова президента, сказанные о Хейреддине Годже.

В книге Гулиев пишет, что Годжа был недоволен работой генерального консула в Стамбуле и хотел вернуться в Баку на более «доходную» должность. «Каждый раз, когда мы встречались, - вспоминает в книге Вилаят Гулиев, - Хейреддин передавал мне заявление с просьбой о возвращении и говорил: «Другие сидят в Баку и зарабатывают деньги, а почему я должен сидеть здесь? Пусть Низами Худиев (тогдашний председатель АзТВ) или Рамиз Мехтиев (экс-главы Администрации президента) приедут и займут этот пост. А я бы работал на их месте и отправлял бы им зарплаты с лихвой». Согласно воспоминаниям бывшего министра, своим желанием вернуться в Баку Годжа поделился с начальником Службы охраны президента, чтобы эта информация дошла до Гейдара Алиева. Гулиев пишет, что в конце концов он передал президенту Азербайджана просьбу генерального консула об отставке. На что Гейдар Алиев, помолчав, укоризненно покачал головой и поручил ему «привести Хейреддина Годжу в чувство».