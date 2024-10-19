Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
Вилаят Гулиев, министр иностранных дел Азербайджана в начале 2000-х, а ныне посол в Боснии и Герцеговине, в своей книге мемуаров, выпущенной в 2023 году, раскрыл некоторые «секреты» об одном из основателей правящей партии «Новый Азербайджана» (YAP), бывшем генеральном консуле в Стамбуле Хейреддине Годже.
Похоже, что сам Годжа лишь недавно узнал о существовании мемуаров Вилаята Гулиева и назвал «выдумками» все, что было написано о нем в этой книге.
Важно уточнить, что бывший министр построил книгу «Вилаят Гулиев: воспоминания о великом человеке» на основе мемуаров о бывшем президенте Гейдаре Алиеве и, в частности, привел слова президента, сказанные о Хейреддине Годже.
В книге Гулиев пишет, что Годжа был недоволен работой генерального консула в Стамбуле и хотел вернуться в Баку на более «доходную» должность.
«Каждый раз, когда мы встречались, - вспоминает в книге Вилаят Гулиев, - Хейреддин передавал мне заявление с просьбой о возвращении и говорил: «Другие сидят в Баку и зарабатывают деньги, а почему я должен сидеть здесь? Пусть Низами Худиев (тогдашний председатель АзТВ) или Рамиз Мехтиев (экс-главы Администрации президента) приедут и займут этот пост. А я бы работал на их месте и отправлял бы им зарплаты с лихвой».
Согласно воспоминаниям бывшего министра, своим желанием вернуться в Баку Годжа поделился с начальником Службы охраны президента, чтобы эта информация дошла до Гейдара Алиева.
Гулиев пишет, что в конце концов он передал президенту Азербайджана просьбу генерального консула об отставке. На что Гейдар Алиев, помолчав, укоризненно покачал головой и поручил ему «привести Хейреддина Годжу в чувство».
Далее Вилаят Гулиев цитирует президента Гейдара Алиева:
«Я с самого начала знал, что [Хейреддин Годжа] звезд с неба не хватает. Но также знал, что он честный и преданный. Мне стало жаль его и его семью. Что он здесь [в Баку] будет делать? Останется ни с чем…».
В конце концов, Годжа добился отзыва из Стамбула, но в Баку, как и ожидалось, более «доходную» должность никто ему не предложил. По словам Гулиева, однажды он встретил бывшего генконсула перед зданием Министерства иностранных дел.
«Охранники не хотели пускать его в здание, - пишет бывший министр. - Я сказал ему: «Хейреддин, неужели ты вернулся ради того, чтобы оказаться в такой ситуации?». Он ответил: «Брат, ты прав, у меня нет головы на плечах».
Хейреддин Годжа утверждает, что ничего из написанного о нем в книге Вилаята Гулиева не соответствует действительности. В своем ответе, опубликованном в одном из местных СМИ, он заявил, что вопросы назначения на должность или освобождения от нее находилось исключительно в компетенции президента Азербайджана, а потому никаких заявлений об отставке Вилаяту Гулиеву он никогда не подавал.
«Если оно было, то пусть его предъявит! - говорит Годжа. - Я лишь однажды обратился к президенту с просьбой вернуть меня в Баку по семейным обстоятельствам. В отличие от Вилаята Гулиева, я никогда не имел связей с Рамизом Мехтиевым и не стремился занять его место, потому что меня никогда бы не назначили на такую важную должность».
В целом, Хейреддин Годжа называет написанное о нем в книге Вилаята Гулиева «чистой ложью» и добавляет, что никогда не передавал заявление об отставке сотрудникам Службы охраны президента. Он подтверждает, что действительно встретился с Вилаятом Гулиевым в Баку перед зданием Министерства иностранных дел, но поясняет, что пришел туда для получения служебного паспорта. По его словам, они поздоровались, однако никакого разговора между ними не было.