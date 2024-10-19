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Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост

17:01 2822

В пятницу, 18 октября, российские войска уничтожили мост через реку Конка в Херсонской области, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Со ссылкой на военного из состава 61-й бригады морской пехоты ВС РФ партизаны отмечают, что это может быть связано с возможным наступлением Сил обороны Украины в Херсонской области.

"Военнослужащие указанной бригады ранее неоднократно получали развединформацию о возможном наступлении украинских сил. Сообщается также, что все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность. Это также подтверждает информацию наших агентов из Херсонской области о перемещении около 1000 российских военнослужащих в сторону реки Днепр", - пояснили в "АТЕШ".

Там добавили, что без веских причин россияне не взорвали бы столь стратегический объект. Поэтому ВС РФ, по мнению партизан, серьезно рассматривают вероятность наступления украинских защитников на этом участке.

"Однако, это остается лишь одной из версий. Россияне могли взорвать мост по другой, пока непонятной, причине. Агенты нашего движения в составе ВС РФ продолжают фиксировать активность российской армии. Вся их информация оперативно передается Силам обороны Украины", - добавили в "АТЕШ".

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