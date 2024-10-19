USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Греки не пустили оружие в Израиль

17:17 885

В греческом порту Пирей была заблокирована доставка оружия в Израиль. Десятки членов греческого профсоюза докеров провели демонстрацию против войны в секторе Газа, препятствуя загрузке контейнера с боеприпасами на судно, которое должно было отправиться в Израиль, сообщает Reuters.

Груз весом 21 тонна прибыл из Северной Македонии и планировался к отправке под флагом Маршалловых островов. Профсоюз призвал своих членов участвовать в протестах и блокировать любые поставки оружия и боеприпасов, предназначенные для военных действий.

На данный момент контейнер с боеприпасами остается под контролем администрации порта, и в связи с инцидентом начато расследование.

В скандинавских баталиях в Баку победила Дания
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания фото, обновлено 17:33
17:33 7879
Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост
Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост
17:01 2823
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
16:41 2168
Кому не угодил Нетаньяху?
Кому не угодил Нетаньяху? обновлено 18:17
18:17 8533
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей горячая тема
14:54 3343
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 5211
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
15:25 5013
Франция ведет переговоры о принятии Украины в НАТО
Франция ведет переговоры о принятии Украины в НАТО обновлено 17:13
17:13 3713
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка статья концептуальная
14:37 2734
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 7547
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 5313

ЭТО ВАЖНО

В скандинавских баталиях в Баку победила Дания
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания фото, обновлено 17:33
17:33 7879
Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост
Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост
17:01 2823
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
16:41 2168
Кому не угодил Нетаньяху?
Кому не угодил Нетаньяху? обновлено 18:17
18:17 8533
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей горячая тема
14:54 3343
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 5211
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
15:25 5013
Франция ведет переговоры о принятии Украины в НАТО
Франция ведет переговоры о принятии Украины в НАТО обновлено 17:13
17:13 3713
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка статья концептуальная
14:37 2734
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 7547
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 5313
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться