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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

Бейруту опять достается от израильской армии

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17:52 437

ВВС Израиля начали атаковать в районе Дахия ливанской столицы Бейрута, пишут израильские телеграм-каналы.

Пресс-служба ЦАХАЛа разослала уведомления об эвакуации из пригородов Бейрута.

Уведомления об эвакуации также касаются и жильцов высотных зданий. Текст уведомления разослан на арабском языке с приложением зон эвакуации.

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