Бейруту опять достается от израильской армии
17:52 437
ВВС Израиля начали атаковать в районе Дахия ливанской столицы Бейрута, пишут израильские телеграм-каналы.
Пресс-служба ЦАХАЛа разослала уведомления об эвакуации из пригородов Бейрута.
Уведомления об эвакуации также касаются и жильцов высотных зданий. Текст уведомления разослан на арабском языке с приложением зон эвакуации.
October 19, 2024
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