Британская разведка прогнозирует продвижение России
17:40 693
ВС РФ продолжат продвигаться под Купянском в ближайшие недели, сообщает британская разведка.
По данным британского Минобороны, россияне продолжают попытки наступать на востоке Харьковской области, где им удалось пробить «выступ» по линии фронта.
«Силы РФ, вероятно, находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол, примерно в 20 км к югу от Купянска. Город является железнодорожным узлом, который поддерживает операции ВСУ в этом районе», - говорится в сообщении.
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