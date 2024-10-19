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Приедет ли Путин в Баку?

Баскетбольная лига: бакинские команды проигрывают на старте сезона

Отдел спорта
18:03 209

Продолжается 1-й тур чемпионата Азербайджана по баскетболу.

Сегодня в Бакинском дворце спорта «Абшерон», который в прошлом сезоне выступал под названием «Хырдалан», обыграл бакинский НТД - 75:69. Эти команды выступают в группе «А».

А в Ленкорани в рамках группы «B» местная команда уступила «Гяндже» - 75:90.

Напомним, вчера в матче открытия в группе «А» «Нахчыван» одолел в Баку «Нефтчи» - 84:79. Таким образом, пока бакинские команды на старте потерпели два поражения.

Еще три матча состоятся завтра: 

группа «А»

«Сабах» - «Серхедчи» (Бакинский дворец спорта, 12:30), 

группа «B»

«Шеки» - «Губа» (Шекинский Олимпийский спорткомплекс, 14:00) 

«Сумгаит» - «Орду» (Сумгаитский Олимпийский спорткомплекс, 20:00).

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