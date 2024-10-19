Лукашенко ведет какие-то интересные переговоры с Западом
18:38 128
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что накануне провел тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств.
"Вчера (18 октября) у меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств", - сказал Лукашенко.
При этом он не уточнил, с кем именно прошли переговоры, отметив только то, что на встрече были представлены "богатейшие страны".
В то же время Лукашенко заявил, что эти страны "завидуют Беларуси".
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