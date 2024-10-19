USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Харрис может стать для Украины билетом в НАТО

18:49 733

США готовы будут пригласить Украину в НАТО, если на президентских выборах победит Камала Харрис, пишет издание Le Monde.

Вопрос возможного вступления Украины в Североатлантический альянс обсудили президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Олаф Шольц на встрече 18 октября в Берлине. Le Monde со ссылкой на европейский дипломатический источник пишет, что Вашингтон больше не возражает против приглашения Украины в НАТО.

«Если будет избрана Камала Харрис, можно предположить, что Байден может двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же это будет Трамп, то аргументация теряет силу, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию», — заявил собеседник газеты.

Некоторые источники издания считают, что изменение позиции США может способствовать тому, что вступление Украины в альянс поддержит и Германия. В издании напомнили, что приглашение Украины в НАТО сейчас поддерживают Франция и Великобритания.

Турция и Германия смотрят на войну в Украине под одним углом
Турция и Германия смотрят на войну в Украине под одним углом ОБНОВЛЕНО 20:07
20:07 2563
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания фото, обновлено 17:33
17:33 8542
Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост
Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост
17:01 4747
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
16:41 3301
Кому не угодил Нетаньяху?
Кому не угодил Нетаньяху? обновлено 18:17
18:17 9821
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей горячая тема
14:54 4167
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 5776
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
15:25 6660
Франция ведет переговоры о принятии Украины в НАТО
Франция ведет переговоры о принятии Украины в НАТО обновлено 17:13
17:13 4181
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка статья концептуальная
14:37 3403
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 8145

ЭТО ВАЖНО

Турция и Германия смотрят на войну в Украине под одним углом
Турция и Германия смотрят на войну в Украине под одним углом ОБНОВЛЕНО 20:07
20:07 2563
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания фото, обновлено 17:33
17:33 8542
Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост
Украина готовится к наступлению: Россия взорвала мост
17:01 4747
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
Спецпредставитель Алиева призвал не допустить «реанимации» Карабахского конфликта
16:41 3301
Кому не угодил Нетаньяху?
Кому не угодил Нетаньяху? обновлено 18:17
18:17 9821
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей
Ын начнет войну. Но не с Украиной, а с Кореей горячая тема
14:54 4167
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 5776
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
Год Нисанов закрыл Алексаняну путь в Москву
15:25 6660
Франция ведет переговоры о принятии Украины в НАТО
Франция ведет переговоры о принятии Украины в НАТО обновлено 17:13
17:13 4181
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка
PASHA Holding в поисках азербайджанского Стива Возняка статья концептуальная
14:37 3403
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 8145
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться