Харрис может стать для Украины билетом в НАТО

США готовы будут пригласить Украину в НАТО, если на президентских выборах победит Камала Харрис, пишет издание Le Monde.

Вопрос возможного вступления Украины в Североатлантический альянс обсудили президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Олаф Шольц на встрече 18 октября в Берлине. Le Monde со ссылкой на европейский дипломатический источник пишет, что Вашингтон больше не возражает против приглашения Украины в НАТО.

«Если будет избрана Камала Харрис, можно предположить, что Байден может двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же это будет Трамп, то аргументация теряет силу, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию», — заявил собеседник газеты.

Некоторые источники издания считают, что изменение позиции США может способствовать тому, что вступление Украины в альянс поддержит и Германия. В издании напомнили, что приглашение Украины в НАТО сейчас поддерживают Франция и Великобритания.