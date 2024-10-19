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Приедет ли Путин в Баку?

Эрдоган призвал Иран вместе остановить «зверства» Израиля

19:09 1159

Необходимо более тесное сотрудничество между Анкарой и Тегераном, чтобы «остановить зверства и геноцид, совершаемые Израилем», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Ранее сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с Арагчи заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «постоянно открывает новые фронты в регионе и пытается вовлечь Иран в эту войну», подчеркнув, что «Турция и Иран будут существовать в этом регионе вечно».

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