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Приедет ли Путин в Баку?

Cинвара призывали не умирать, но он все равно умер

19:29 855

Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар «в течение 18 дней перед смертью участвовал в боях против израильских военных в секторе Газа», теперь его преемников выбирают из двух кандидатов, сообщил турецкой газете Türkiye источник в движении.

По словам источника, Синвару рекомендовали избегать участия в боях после того, как он возглавил политбюро в августе.

«Но он не желал быть вне поля боя, хотел погибнуть в бою. Он в течение 18 дней воевал против Израиля в Рафахе и участвовал в бою с четырьмя соратниками в день смерти, бой длился около двух часов», – сообщил источник.

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