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«Нефтчи» наконец-то выиграл

Самир Абасов пришел и победил; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
20:08 433

Футбольный клуб «Нефтчи» одержал первую победу в нынешнем чемпионате Азербайджана.

В 10-м туре бакинцы в родных стенах обыграли «Сабаил» - 3:1. Это была первая игра «Нефтчи» под руководством нового старого главного тренера Самира Абасова.

После 9-го тура он, сделавший «Нефтчи» чемпионом в сезоне 2020/21, сменил на этом посту украинца Романа Григорчука.

И в первой же игре Абасову удалось прервать безвыигрышную серию бакинцев. Рамиль Шейдаев в самом конце первого тайма открыл счет в матче. А во втором тайме два мяча забил гамбийский форвард Дембо Дарбо, отличившийся на 58-й и 67-й минутах.

Но даже в таком казалось бы легко складывающемся матче «Нефтчи» остался к концу матча в меньшинстве и пропустил. Черногорец Эдвин Куч получил красную карточку за фол последней надежды, а на 93-й минуте Самир Абдуллаев отыграл один мяч.

Тем не менее, первая победа «Нефтчи» в чемпионате, которая позволила команде подняться с 9-го места на 7-е. 

Стоит отметить, что с приходом Самира Абасова в стартовый состав вернулся Эмин Махмудов, который при Григорчуке был лишен капитанской повязки и не играл в последних матчах.

В другом матче дня «Шамахы» проиграла дома «Араз-Нахчывану» - 0:1. Единственный гол на 72-й минуте забил бразилец Фелипе Сантос.

Вчера в Товузе «Кяпяз» крупно проиграл «Карабаху» - 0:5. Завтра состоятся матчи «Зиря» - «Сабах» (17:30) и «Сумгаит» - «Туран-Товуз» (20:00).

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