«Нефтчи» наконец-то выиграл

В 10-м туре бакинцы в родных стенах обыграли «Сабаил» - 3:1. Это была первая игра «Нефтчи» под руководством нового старого главного тренера Самира Абасова.

После 9-го тура он, сделавший «Нефтчи» чемпионом в сезоне 2020/21, сменил на этом посту украинца Романа Григорчука.

И в первой же игре Абасову удалось прервать безвыигрышную серию бакинцев. Рамиль Шейдаев в самом конце первого тайма открыл счет в матче. А во втором тайме два мяча забил гамбийский форвард Дембо Дарбо, отличившийся на 58-й и 67-й минутах.

Но даже в таком казалось бы легко складывающемся матче «Нефтчи» остался к концу матча в меньшинстве и пропустил. Черногорец Эдвин Куч получил красную карточку за фол последней надежды, а на 93-й минуте Самир Абдуллаев отыграл один мяч.