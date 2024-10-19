«Нефтчи» наконец-то выиграл
Футбольный клуб «Нефтчи» одержал первую победу в нынешнем чемпионате Азербайджана.
В 10-м туре бакинцы в родных стенах обыграли «Сабаил» - 3:1. Это была первая игра «Нефтчи» под руководством нового старого главного тренера Самира Абасова.
После 9-го тура он, сделавший «Нефтчи» чемпионом в сезоне 2020/21, сменил на этом посту украинца Романа Григорчука.
И в первой же игре Абасову удалось прервать безвыигрышную серию бакинцев. Рамиль Шейдаев в самом конце первого тайма открыл счет в матче. А во втором тайме два мяча забил гамбийский форвард Дембо Дарбо, отличившийся на 58-й и 67-й минутах.
Но даже в таком казалось бы легко складывающемся матче «Нефтчи» остался к концу матча в меньшинстве и пропустил. Черногорец Эдвин Куч получил красную карточку за фол последней надежды, а на 93-й минуте Самир Абдуллаев отыграл один мяч.
Тем не менее, первая победа «Нефтчи» в чемпионате, которая позволила команде подняться с 9-го места на 7-е.
Стоит отметить, что с приходом Самира Абасова в стартовый состав вернулся Эмин Махмудов, который при Григорчуке был лишен капитанской повязки и не играл в последних матчах.
В другом матче дня «Шамахы» проиграла дома «Араз-Нахчывану» - 0:1. Единственный гол на 72-й минуте забил бразилец Фелипе Сантос.
Вчера в Товузе «Кяпяз» крупно проиграл «Карабаху» - 0:5. Завтра состоятся матчи «Зиря» - «Сабах» (17:30) и «Сумгаит» - «Туран-Товуз» (20:00).
Турнирное положение