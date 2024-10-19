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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

ЕС призвал воспользоваться убийством Синвара

20:27 134

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в субботу, что прекращение огня является приоритетом на Ближнем Востоке, и убийство лидера политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара израильскими войсками может увеличить шансы на его достижение.

«После убийства Синвара открылась новая перспектива, и мы должны использовать ее для достижения прекращения огня, освобождения оставшихся (израильских) заложников и поиска политической перспективы», - заявил журналистам Боррель на встрече министров обороны «Большой семерки» в Неаполе.

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